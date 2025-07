Od 1 lipca można dostać nowy dodatek mieszkaniowy, którego wysokość będzie wynosić od 900 do 1800 zł miesięcznie. Przeznaczony jest dla przedstawicieli trzech grup zawodowych: policji, straży pożarnej i straży granicznej. Wprowadzenie dodatku to według rządu kluczowy krok w kierunku poprawy warunków służby i życia funkcjonariuszy. Ma także zachęcić młodych ludzi do wstępowania w szeregi służb mundurowych.