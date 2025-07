Ruszył nabór wniosków. Kto może dostać 300 plus w ramach świadczenia "Dobry Start"?

Program "Dobry Start", powszechnie znany jako 300 plus, wprowadza istotne zmiany na nadchodzący rok szkolny 2025/2026. Najważniejszą nowością jest ograniczenie świadczenia wyłącznie do dzieci uczących się w placówkach należących do polskiego systemu oświaty.

Kto może stracić prawo do 300 plus?

Od lipca 2025 roku, wsparcie w wysokości 300 złotych nie będzie już przysługiwać:

Dzieciom uczęszczającym do szkół zagranicznych, międzynarodowych lub prywatnych placówek, które realizują programy nauczania innych krajów. Oznacza to, że jeśli Twoje dziecko chodzi do takiej szkoły, prawdopodobnie nie otrzymasz już świadczenia.

Dzieciom polskich rodziców mieszkających za granicą, nawet jeśli są formalnie zameldowane w Polsce. Jeśli pobrano nienależnie świadczenie, ZUS będzie wymagał jego zwrotu wraz z odsetkami.

Kto otrzyma świadczenie "Dobry Start"?

Świadczenie 300 plus jest nadal wypłacane niezależnie od dochodu i przysługuje na:

Dzieci uczące się w polskich szkołach (podstawowych, ponadpodstawowych),

Dzieci realizujące obowiązek szkolny w formie indywidualnej (nauczanie domowe),

Do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24. roku życia.

Ważne jest, aby pamiętać, że program nie obejmuje dzieci w przedszkolach ani studentów. Jeśli sąd orzekł opiekę naprzemienną, wniosek może złożyć każdy z rodziców. W takiej sytuacji kwota świadczenia zostanie podzielona – każde z rodziców otrzyma po 150 złotych.

Terminy składania wniosków o 300 plus

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" na rok szkolny 2025/2026 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Aby mieć pewność, że pieniądze dotrą przed rozpoczęciem roku szkolnego, zaleca się złożenie wniosku najlepiej w lipcu. ZUS gwarantuje wypłatę do 30 września dla wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu. Wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy, co oznacza, że pieniądze mogą wpłynąć dopiero w październiku lub listopadzie.

Jak złożyć wniosek o 300 plus w ramach programu "Dobry Start"?

Wnioski o 300 plus przyjmuje wyłącznie drogą elektroniczną. Możesz to zrobić za pośrednictwem:

Aplikacji mZUS,

Portalu Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

Bankowości internetowej,

Portalu Emp@tia.

ZUS nie przyjmuje wniosków papierowych. Najczęstszym błędem jest błędne podanie numeru konta bankowego. Pamiętaj, aby kilkukrotnie sprawdzić podany numer – nawet drobna pomyłka może spowodować brak wypłaty świadczenia.