ZUS rozpoczął wypłatę świadczenia wychowawczego 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. Jak poinformował ZUS, w tym tygodniu na konta trafi ponad 1,3 mld zł dla przeszło 1,7 mln dzieci. Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku, masz czas tylko do końca czerwca.