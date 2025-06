Żeby dostać się na listę najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost", trzeba mieć co najmniej miliard złotych majątku. W tegorocznym zestawieniu, w porównaniu z ubiegłorocznym, jest wiele zmian. Z listą pożegnał się co piąty biznesmen. Na ich miejsce wskoczyło 11 debiutantów – Polek i Polaków, którzy stworzyli biznesy warte już nie miliony, a miliardy złotych. Powróciło też 8 nieobecnych w poprzednich latach.

Pierwsze miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków

Pierwsze miejsce na liście najbogatszych Polaków "Wprost" zajmuje już trzeci rok Tomasz Biernacki. Jak podaje tygodnik, o Tomaszu Biernackim nie wiadomo praktycznie nic - jak wygląda, gdzie mieszka, kogo zna. Wiadomo jednak na pewno, że Tomasz Biernacki niezmiennie trzyma 51 proc. udziałów w sieci marketów Dino. Taki pakiet notowanej na warszawskiej giełdzie spółki daje mu 27,5 mld zł w akcjach. A te znalazły się znów na historycznych wyżynach. Na koniec maja za jeden papier Dino trzeba było zapłacić astronomiczne 546 zł. Jego majątek oceniono na 28 mld zł.

Reklama

Reklama

Drugie miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków

Drugie miejsce zajął na liście 100 najbogatszych Polaków zajął Michał Sołowow. Jak napisał "Wprost": "wszystkich biznesów Sołowowa nie sposób wymienić na jednym wydechu. Od lat inwestuje w młode polskie firmy z dziedziny nowych technologii, medycyny czy zielonej energii. Chciał kupić TVN. W zasadzie nie wiadomo po co, bo chociaż złożenie oferty na zakup stacji ogłosił, to wszystkim odmawia komentarza, dlaczego to zrobił. Jednak od kilku lat najważniejszym życiowym projektem Michała Sołowowa pozostaje budowa w Polsce małych reaktorów jądrowych". Jego majątek oceniono na 23 mld zł.

Trzecie miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków

Trzecie miejsce na liście najbogatszych Polaków zajął Jerzy Starak, który - jak napisał "Wprost" - ze swoją Polpharmą idzie jak burza. W zeszłym roku znów powiększył przychody. Tym razem o ponad 10 proc., dobijając już do prawie 5 mld zł ze sprzedaży farmaceutyków. Co ósme opakowanie leku w polskich aptekach i co trzecie w szpitalach pochodzi właśnie z Polpharmy. Jego majątek oceniono na 18,8 mld zł.

Pozostali z pierwszej 10 najbogatszych Polaków

W rankingu "Wprost" 100 najbogatszych Polaków kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują: