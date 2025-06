Masz radio lub telewizor? Do 25 czerwca musisz zapłacić abonament RTV. Choć obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli odbiorników, opłaca go zaledwie co trzeci Polak – wynika z danych KRRiT. Urząd skarbowy może ściągać zaległości bezpośrednio z konta bankowego dłużnika, co może skutkować zmniejszeniem emerytury lub zajęciem części pensji.