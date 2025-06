Masz problem ze zdrowiem, które uniemożliwia Ci wykonywanie dotychczasowej pracy, ale chcesz wrócić na rynek? ZUS ma dla Ciebie rozwiązanie. Od marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę szkoleniową – świadczenie, które może wynieść nawet 1409 zł brutto miesięcznie. W ciągu pół roku daje to kwotę blisko 8500 zł. To wsparcie dla osób, które utraciły zdolność do dotychczasowej pracy i gotowe są na przekwalifikowanie zawodowe, aby ponownie zarabiać na swoje utrzymanie. Wniosek możesz złożyć już teraz, a pieniądze trafią na Twoje konto w kolejnym miesiącu.