20 tys. zł dotacji na zielone zmiany

Program "Wspólnie dla Regionu" to inicjatywa stworzona z myślą o organizacjach i jednostkach publicznych, które pragną aktywnie działać na rzecz swojej okolicy i mieszkańców. Jak podkreśla Mateusz Piotrowski, prezes Fundacji Veolia Polska, nie chodzi o wielkie, skomplikowane projekty, ale o realne, codzienne zmiany. Transformacja zaczyna się przecież od małych kroków – od pomysłów, które da się zrealizować tu i teraz, z ludźmi, których dobrze znamy – zaznacza Piotrowski. Celem jest wspieranie inicjatyw, które krok po kroku zmieniają nasze miasta na lepsze, niezależnie od ich skali.

Co obejmuje dofinansowanie?

Fundacja Veolia jest otwarta na różnorodne pomysły. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty edukacyjne, na przykład kampanie promujące oszczędzanie wody czy energii, a także inicjatywy związane z tworzeniem zielonej infrastruktury, takie jak zakładanie łąk kwietnych, ogrodów społecznych czy sieci zbiorników retencyjnych, które pomogą miastom przetrwać upały i susze.

Program wspiera również projekty uczące mieszkańców zasad gospodarki obiegu zamkniętego, budowę domków dla zapylaczy, instalację tablic edukacyjnych w przestrzeni publicznej, a nawet bardziej technologiczne rozwiązania, takie jak aplikacje do monitorowania zużycia energii w szkołach czy innowacyjne systemy do zbierania deszczówki na osiedlach. Liczą się także wszelkie akcje integrujące sąsiadów wokół zielonych tematów – pikniki, wystawy, gry terenowe czy spotkania, które sprawią, że transformacja ekologiczna stanie się wspólną sprawą. Ważne, aby inicjatywa wpisywała się w ogólne cele konkursu i przyczyniała się do poprawy jakości życia w lokalnej społeczności.

Dla kogo jest program?

Program "Wspólnie dla Regionu" skierowany jest do szerokiego grona podmiotów. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (takie jak szkoły, biblioteki, domy kultury), spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedstawiciele samorządów. Jak podkreśla Mateusz Piotrowski, "potrzebujemy odwagi do zielonych zmian, a program został stworzony właśnie po to, by każdy – od szkolnej rady po koło gospodyń – mógł przekuć dobry pomysł w realny projekt i otrzymać konkretne wsparcie finansowe oraz merytoryczne. Chodzi o budowanie bardziej samowystarczalnych i odpornych na kryzysy środowiskowe społeczności".

Harmonogram konkursu i gdzie szukać szczegółów

Nabór wniosków rozpoczął się 4 czerwca 2025 roku i potrwa do 29 czerwca 2025 roku. Zgłoszenia należy składać wyłącznie online, za pośrednictwem specjalnego formularza. Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową między 30 czerwca a 20 lipca. Lista laureatów zostanie opublikowana 21 lipca, a realizacja zwycięskich inicjatyw będzie możliwa od 1 sierpnia do 30 listopada 2025 roku, po podpisaniu umów z grantobiorcami.