Kiedy ZUS wypłaca 800 plus?

ZUS wypłaca świadczenie 800 plus w odgórnie ustalonych dniach każdego miesiąca. Są to:

Reklama

2 dzień miesiąca,

4 dzień miesiąca,

7 dzień miesiąca,

9 dzień miesiąca,

12 dzień miesiąca,

14 dzień miesiąca,

16 dzień miesiąca,

18 dzień miesiąca,

20 dzień miesiąca,

22 dzień miesiąca.

ZUS samodzielnie przypisuje termin dla danej rodziny i jest on stały. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wypłata wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy pieniądze trafiają do świadczeniobiorcy w ostatni dzień roboczy poprzedzający standardowy termin. W czerwcu 2025 roku taka sytuacja będzie miała miejsce trzy razy, dlatego też grupa rodziców otrzyma 800 plus wcześniej niż zwykle.

Nowe terminy wypłat 800 plus w czerwcu 2025

W czerwcu 2025 roku dwa terminy wypłat wypadają w sobotę (7 czerwca oraz 14 czerwca) i jeden w niedzielę (22 czerwca). Osoby, które standardowo otrzymałyby świadczenie w tych terminach, otrzymają je wcześniej, według nowego czerwcowego harmonogramu.

Harmonogram wypłat 800 plus na czerwiec 2025 wygląda następująco:

2 czerwca (poniedziałek);

4 czerwca (środa);

6 czerwca (sobota) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które standardowo zostałyby wypłacone 7 czerwca (niedziela);

9 czerwca (poniedziałek);

12 czerwca (czwartek);

13 czerwca (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które standardowo zostałyby wypłacone 14 czerwca (niedziela);

16 czerwca (poniedziałek);

18 czerwca (środa);

20 czerwca (piątek) - w tym terminie zostaną również wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 22 czerwca (niedziela).

Reklama

Nie wszyscy rodzice dostaną przelew w czerwcu

1 czerwca 2025 roku rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy dla świadczenia 800 plus. Aby otrzymać wypłatę z zachowaniem ciągłości od pierwszego miesiąca nowego okresu rozliczeniowego, należało złożyć wniosek do 30 kwietnia 2025 roku. Osoby, które przegapiły termin, 800 plus w czerwcu nie dostaną.

W nowym okresie rozliczeniowym wprowadzono też zmiany i osoby, którym do tej pory przysługiwało prawo do pobierania świadczenia, utracili je. Dotyczy to obywateli Ukrainy, których dzieci nie uczęszczają do polskich szkół czy przedszkoli. Od 1 czerwca 2025 roku 800 plus przysługuje wyłącznie tym ukraińskim rodzicom, których dzieci są objęte polskim systemem edukacji.

Czy można jeszcze składać wnioski o 800 plus?

Osoby, które przegapiły kwietniowy termin składania wniosków, cały czas mogą to zrobić. Jeśli zrobią to do 30 czerwca 2025 roku, nie stracą ze świadczenia ani złotówki, a jedynie otrzymają je z opóźnieniem.

Harmonogram składania wniosków i wypłat 800 plus dla tych, którzy przegapili pierwszy termin wygląda następująco:

31 maja - jeśli wniosek zostanie złożony do tego dnia, świadczenie zostanie wypłacone do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec;

- jeśli wniosek zostanie złożony do tego dnia, świadczenie zostanie wypłacone do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec; 30 czerwca - jeśli wniosek zostanie złożony po 31 maja a przed 30 czerwca, wypłata nastąpi do 31 sierpnia, obejmując wyrównanie za czerwiec i lipiec;

- jeśli wniosek zostanie złożony po 31 maja a przed 30 czerwca, wypłata nastąpi do 31 sierpnia, obejmując wyrównanie za czerwiec i lipiec; po 30 czerwca - jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, ale już bez wyrównania.

Ważne! Powyższe terminy nie dotyczą rodziców nowonarodzonych dzieci. Ci mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku.

Wnioski o 800 plus można składać tylko elektronicznie

Wnioski o świadczenie 800 plus można obecnie składać wyłącznie w formie elektronicznej. Obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a rodzice i opiekunowie mają do dyspozycji kilka wygodnych kanałów składania dokumentów: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Elektroniczna forma składania wniosków pozwala na szybsze rozpatrzenie sprawy i ogranicza ryzyko błędów formalnych. Ważne jest jednak, aby dołączyć poprawne dane oraz aktualny numer konta bankowego, ponieważ to na nie trafia świadczenie.