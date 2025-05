"Oceniamy, że na razie potencjał do dalszego umocnienia rodzimej waluty generowany krajowymi impulsami powinien wyczerpywać się. Obecnie nie oczekujemy dalszego podbicia stawek FRA oraz przesunięcia wyżej krótkich tenorów PLN IRS" - napisali w porannym raporcie analitycy BGK.

Złoty kontra euro i dolar. Co dalej z kursami walut?

Dodali, że wobec sygnałów globalnych spodziewają się, że powinny być one relatywnie przytłumione.

"W rezultacie oczekujemy handlu na EUR/PLN w przedziale 4,22-4,24" - podsumowali.

Z kolei analitycy Banku Millennium podkreślili, że rynek będzie czekał na kolejne komentarze w kwestii negocjacji handlowych USA-Chiny, podobnie jak na dane o kwietniowej inflacji w USA publikowane we wtorek.

"Zakładamy, że są obecnie nieco większe szanse na ponowne odbicie EUR/USD, co mogłoby sprzyjać złotemu. Kurs EUR/PLN mógłby podążyć w kierunku 4,20-4,21" - ocenili.

RYNEK DŁUGU

Analitycy BGK wskazali, że bazowy FI podczas startu poniedziałkowego handlu otwiera się kilka pb. powyżej piątkowego zamknięcia.

"To może również wywołać delikatną presję na krajowe obligacje. Oceniamy więc, że dochodowość 10Y SPW przesunie się do przedziału 5,35-5,40 proc. przy stałym spreadzie do Bunda na zbliżonym do piątkowego poziomie – ok. 280 pb" - oceniają.

Zdaniem ekonomistów Banku Millennium złotemu i wzrostom stóp rynkowych mogą sprzyjać komentarze członka RPP Przemysława Litwiniuka z piątku wieczorem o tym, że do kolejnej obniżki stóp może dojść na jesieni.

Kursy walut - poniedziałek 12 maja 2025

pon. piątek piątek 09:28 16:42 09:20 EUR/PLN 4,231 4,238 4,247 USD/PLN 3,805 3,7568 3,777 CHF/PLN 4,509 4,5356 4,549 EUR/USD 1,112 1,1279 1,125 PS0527 4,59 4,51 4,53 PS0130 5,04 4,83 4,83 DS1034 5,44 5,35 5,34

Źródło: PAP, PAP BIZNES