Złoty nadal zyskuje. Co dalej z kursem euro i dolara? [KURSY WALUT]

W ocenie analityków ING BSK, ruchy rynkowe na rynku PLN zdominują wskazania techniczne.

"Kurs EUR/PLN walczyć dziś będzie o złamanie oporu zlokalizowanego na 4,2430 i 4,2345. Przed nami co prawda rewizja ratingu Polski przez agencję S&P, ale zostanie ona dokonana po zamknięciu rynku i, naszym zdaniem, potencjalnie większe przełożenie będzie ona miała na rynek długu niż złotego" - napisali w swoim raporcie.

Analitycy PKO BP wskazali, że w czwartek kurs EUR/PLN naruszył dolne ograniczenie konsolidacji (4,2550), w której pozostawał od połowy kwietnia br.

"Utrzymanie tego wybicia, na gruncie analizy technicznej, wspierane zmniejszeniem oddziaływania jednego z głównych czynników który ciążył złotemu w ostatnich tygodniach (wyceny skali tegorocznych obniżek stóp procentowych sięgające 200 pb.), może skierować kurs tej pary w kierunku strefy 4,20-4,22, gdzie widzimy kolejne wsparcia" - ocenili.

Rynek długu: jeszcze nie koniec wzrostu rentowności

"Wyraźne schłodzenie rynkowych wycen skali tegorocznych obniżek stóp NBP nie przełożyło się w całości na notowania polskich SPW, a tym samym jest jeszcze przestrzeń do wzrostów rentowności, szczególnie, że na rynkach bazowych po serii ostatnich danych makro i narracji FOMC wyższe rentowności są także możliwe" - napisali w porannym raporcie analitycy PKO BP.

W ich opinii, celem korekt dla krajowych SPW mogą być okolice 4,70 proc., 5,00 proc. oraz 5,50 proc. odpowiednio dla papierów 2-, 5- i 10 letnich.

Analitycy ING BSK oczekują w piątek, iż rynek pozostanie pod wpływem posiedzenia RPP, czy komentarzy A. Glapińskiego.

"Uzupełnienie wydarzeń stanowić będzie przetarg sprzedaży 41-tygodniowych bonów skarbowych za PLN 3-4 mld. Inwestorzy czekać będą ponadto na przegląd ratingu przez agencję S&P (rynkowy wpływ dopiero na poniedziałkową sesję z uwagi na późną godzinę decyzji). Przypomnijmy, iż ścieżka konsolidacji fiskalnej – na co wczoraj uwagę zwracał także prezes NBP – wydłuża się w czasie w stosunku do pierwotnych założeń, co może zostać odnotowane przez agencję S&P jak potencjalne ryzyko dla perspektywy ratingu" - wskazali.

piątek czwartek czwartek 09:20 16:42 09:16 EUR/PLN 4,247 4,259 4,272 USD/PLN 3,777 3,769 3,787 CHF/PLN 4,549 4,567 4,576 EUR/USD 1,125 1,130 1,128 PS0527 4,53 4,45 4,41 PS0130 4,83 4,76 4,69 DS1034 5,34 5,29 5,26

