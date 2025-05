Ok. 16.45 kurs EUR/PLN spada o 0,07 proc. do 4,2758. USD/PLN idzie w dół o 0,23 proc. do 3,7614. EUR/USD zwyżkuje o 0,17 proc. do 1,1368.

Środowa sesja na rynku złotego i krajowych obligacji przebiegała spokojnie, w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Kurs EUR/PLN od rana wahał się wokół poziomu odniesienia. Ok. godziny 15.45 poinformowano, że Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dn. 6-7 maja 2025 r. obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 50 pb., w tym referencyjną do 5,25 proc.

Złoty, euro, dolar. Tak zareagowały waluty na decyzję RPP [KURSY WALUT]

Nie ma zaskoczenia. Mieliśmy zapowiedź, że należy spodziewać się dwóch takich obniżek, więc mamy pierwszą z nich. Rynek praktycznie nie zareagował - powiedział PAP Biznes Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domu Maklerskiego XTB.

Reklama

Kurs złotego od jakiegoś czasu zamarł w okolicach 4,27/EUR, po wzroście, który był reakcją na zapowiedź obniżek stóp. EUR/PLN przesunął się o 10 groszy w górę i od tego czasu jest dosyć stabilny - dodał.

Jego zdaniem, rynek będzie teraz czekał na to, jaką ścieżkę obniżek stóp procentowych wyrysuje prezes NBP, podczas czwartkowego wystąpienia.

Wydaje mi się, że nic się nie zmieni. Ścieżka obniżek została dość klarownie wyznaczona, było zapowiedziane, że nastąpią dwie obniżki po 50 pb. Jedną już dostaliśmy, na następnym posiedzeniu RPP powinna nastąpić kolejna taka obniżka. Potem ma być przerwa, po której nastąpi kilka obniżek o 25 pb., które zakończą cykl. Rynek wycenia, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy RPP obniży stopy łącznie o jeszcze 150 pb. - powiedział.

W kolejnych dniach nie spodziewałbym się dużych zmian na złotym. RPP zrobiła to, co zapowiedział prezes Glapiński i prawdopodobnie nadal będzie trzymał się swojej ścieżki. Nie ma powodu, by dokonywał jakichś korekt tym bardziej, że inflacja za kwiecień okazała się niższa od oczekiwań, była też wyraźnie poniżej danych z ostatnich projekcji. Myślę, że prezes NBP użyje tego jako dodatkowy argument, potwierdzający jego tezę, że jesteśmy w dobrym momencie do obniżki stóp proc. - dodał ekspert.

Reklama

RYNEK DŁUGU

Zdaniem analityków BM BNP Paribas, inwestorzy wyceniają dalsze spadki stóp procentowych, co powinno sprzyjać notowaniom obligacji.

"Jak na razie obserwujemy brak większych ruchów w przypadku notowań obligacji skarbowych, co może potwierdzać, że inwestorzy wycenili już oczekiwane spadki stóp procentowych na dzisiejszym posiedzeniu – od momentu podwyższenia naszego nastawienia do krajowych obligacji skarbowych, rentowności 10-letniego długu spadły z ok. 6,0 proc. do 5,25 proc. Kontrakty terminowe FRA na stopy procentowe pokazują obecnie, że inwestorzy wyceniają dalsze spadki stóp procentowych w kierunku 3,5 proc. w horyzoncie kolejnego roku, co powinno sprzyjać notowaniom na rynku długu" - napisali w komentarzu.

Jak podano w komunikacie po majowym posiedzeniu RPP, w ocenie Rady Polityki Pieniężnej, uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych NBP ze względu na napływające dane, w tym niższą bieżącą i prognozowaną inflację, obniżanie się dynamiki płac oraz słabsze dane o koniunkturze.

RPP oceniła, że roczna dynamika aktywności gospodarczej w I kwartale była prawdopodobnie niższa od oczekiwań i nieco niższa niż w IV kwartale '24. Dodała, że wzrost wynagrodzeń nadal kształtuje się na wysokim poziomie, jednak dane z sektora przedsiębiorstw sygnalizują obniżanie się dynamiki płac.

Kursy walut po decyzji RPP

środa środa wtorek 16:45 09:02 16:24 EUR/PLN 4,276 4,275 4,274 USD/PLN 3,761 3,760 3,766 CHF/PLN 4,586 4,564 4,569 EUR/USD 1,137 1,137 1,135 PS0527 4,38 4,38 4,38 PS0130 4,67 4,66 4,67 DS1034 5,24 5,26 5,27

Źródło: PAP Biznes, PAP