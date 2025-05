Renta szkoleniowa to wsparcie finansowe dla osób, które z powodu wypadku lub choroby straciły zdolność do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu. Świadczenie to ma na celu pomóc w przekwalifikowaniu się i powrocie na rynek pracy. Choć dostępna od lat, pozostaje jednym z najmniej znanych elementów systemu zabezpieczenia społecznego.

Przyznanie renty szkoleniowej reguluje:

Świadczenie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Kto może otrzymać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które z powodu wypadku lub choroby są niezdolne do pracy w swoim zawodzie, ale mogą podjąć zatrudnienie po przekwalifikowaniu się. Osoba starająca się o rentę szkoleniową musi:

Reklama

być niezdolna do pracy w swoim zawodzie;

mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który w zależności od wieku wynosi:

1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;

- jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat; 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

W przypadku, gdy niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, nie stosuje się wymogu dotyczącego minimalnych okresów składkowych. Pozostałe warunki muszą zostać spełnione w trakcie trwania ubezpieczenia albo w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.

Renta szkoleniowa z ZUS – ile wynosi? Kwota w 2025 roku

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75 proc. podstawy renty. Kwota nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Oto aktualne kwoty obowiązujące od marca 2025 roku:

podstawowa renta szkoleniowa to 1409,18 zł brutto;

jeśli niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru - 1878,91 zł brutto.

Renta szkoleniowa. Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek ERN w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Można to zrobić osobiście w dowolnej placówce ZUS, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Renta szkoleniowa. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Ubiegający się o rentę szkoleniową, poza wnioskiem ERN, muszą złożyć następujące dokumenty:

formularz ERP-6 zawierający dane o przebiegu okresów składkowych i nieskładkowych;

dokumenty potwierdzające zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej, odbycie służby wojskowej, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, korzystanie z urlopu wychowawczego oraz naukę w szkole wyższej;

zaświadczenia o uzyskiwanym wynagrodzeniu;

aktualne zaświadczenie lekarskie OL-9, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku;

wywiad zawodowy, jeśli osoba ubiegająca się o rentę nadal pracuje;

kartę wypadku - w przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy;

decyzję sanepidu w przypadku choroby zawodowej.

Czy na rencie szkoleniowej można pracować?

Osoba otrzymująca rentę szkoleniową nie może podejmować pracy zarobkowej ani prowadzić działalności gospodarczej. Celem tego świadczenia jest zapewnienie środków do życia na czas przekwalifikowania zawodowego, czyli zdobywania nowych umiejętności, które umożliwią późniejszy powrót do aktywności zawodowej. Rozpoczęcie pracy w trakcie pobierania renty byłoby równoznaczne z odzyskaniem zdolności do pracy, co wiąże się z natychmiastowym wstrzymaniem wypłaty świadczenia.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres 6 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek starosty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przedłużyć okres jej pobierania, jednak łączny czas trwania świadczenia nie może przekroczyć 36 miesięcy. Okres 6 miesięcy może zostać również skrócony, jeśli świadczeniobiorca: