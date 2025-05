Czy to możliwe, że nie będzie drugiej waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku? Na taką sytuację wskazują prognozy ekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów, które na 2025 rok przewidują inflację na poziomie 4,5 proc. To mniej niż planowano w ustawie budżetowej na ten rok. Jeśli scenariusz się sprawdzi, nie zostanie spełniony warunek do przeprowadzenia drugiej waloryzacji emerytur i rent.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby przeprowadzono drugą waloryzację emerytur w 2025 roku?

Waloryzacja emerytur i rent opiera się na przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecne regulacje przewidują jedną waloryzację rocznie, przeprowadzaną zawsze 1 marca. Rząd jednak przygotował projekt ustawy zakładający drugą waloryzację, o ile inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Decyzja o przeprowadzeniu drugiej waloryzacji nastąpi dopiero po opublikowaniu przez GUS danych dotyczących wskaźnika cen towarów i usług za pierwsze sześć miesięcy 2025 roku, czyli nie wcześniej niż 15 lipca 2025 roku. Bazując jednak na przyjętym przez rząd przed majówką dokumencie „Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029” i prognozowanej w nim inflacji, można przypuszczać, że drugiej waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku nie będzie.

Reklama

Inflacja w 2025 roku balansuje na granicy. To, czy będzie druga waloryzacja emerytur rozstrzygnie się w kolejnych miesiącach

Reklama

Jak wynika z przewidywań Ministerstwa Finansów inflacja w 2025 roku ma wynieść 4,5 proc. To mniej niż przewidziano w projekcie ustawy zakładającym drugą waloryzację. Także prognozy NBP z marca 2025 roku przewidują tegoroczną inflację na poziomie niższym niż 5 proc. (dokładnie 4,9 proc.). Jeśli chodzi o GUS, do tej pory opublikowano dane za trzy miesiące 2025 roku. Inflacja wyniosła odpowiednio:

5,3 proc. w styczniu;

4,9 proc w lutym;

4,9 proc. w marcu.

Średnia inflacja za pierwsze trzy miesiące 2025 roku wynosi 5,03 proc., czyli niewiele ponad wymaganą granicę do przeprowadzenia drugiej waloryzacji emerytur. Jeśli tendencja spadkowa inflacji utrzyma się w kolejnych miesiącach, nie przekroczy ona przewidywanych w ustawie budżetowej 5 proc. za pierwsze półrocze 2025 roku.

Inflacja w latach kolejnych. Przyszłe podwyżki emerytur i rent mogą być symboliczne

Na lata kolejne Ministerstwo Finansów przewiduje jeszcze niższą inflację. Co to oznacza dla emerytów i rencistów? Przede wszystkim mniejszą podwyżkę świadczeń w ramach corocznej waloryzacji. To właśnie od wzrostu cen i realnego wzrostu wynagrodzeń zależy wysokość waloryzacji przeprowadzanej co roku 1 marca.

Prognozowana inflacja na lata 2026-2029

rok 2026 - prognozowana inflacja na poziomie 3,8 proc.;

rok 2027 - prognozowana inflacja na poziomie 3 proc.;

rok 2028 - prognozowana inflacja na poziomie 2,8 proc,;

rok 2029 - prognozowana inflacja na poziomie 2,5 proc.

Scenariusz ekonomiczny jest niepewny. Wiele może się zmienić

Ministerstwo Finansów przedstawiając projekt „Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029” zaznaczyło, że prezentowany scenariusz ekonomiczny jest niepewny. Wiele czynników mogących wpłynąć na wysokość inflacji jest trudna do przewidzenia. Wskazano trzy kwestie, które mogą mieć istotny wpływ na wysokość wskaźnika towarów i usług w Polsce. Są to:

polityka gospodarcza innych krajów;

podwyżka ceł ogłoszonych przez rząd USA;

kontynuacja konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Zmiana wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Czy jest możliwa?

Wkrótce w Radzie Dialogu Społecznego ruszą pierwsze negocjacje w sprawie przyszłorocznych podwyżek świadczeń dla emerytów i rencistów. Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac (o co najmniej 20 proc.), jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Czy strona rządowa będzie przychylna takiemu wariantowi? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Druga waloryzacja emerytur w 2025 roku - kiedy można się jej spodziewać?

Projekt ustawy o drugiej waloryzacji emerytur w 2025 roku przewiduje szybki proces legislacyjny, aby emeryci i renciści otrzymali wyższe świadczenia jak najszybciej. Jeśli więc według danych GUS inflacja za pierwsze sześć miesięcy 2025 roku okaże się być wyższa niż 5 proc., druga waloryzacja emerytur i rent ma być przeprowadzona 1 września 2025 roku i dotyczyć ma wszystkich świadczeń przyznanych przed 31 sierpnia 2025 roku.