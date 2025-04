Świadczenie wychowawcze 800 plus to wsparcie finansowe dla rodziców i opiekunów dzieci do ukończenia 18. roku życia. Od 1 stycznia 2024 roku jego wysokość wzrosła z 500 zł do 800 zł miesięcznie na dziecko. Podstawą prawną świadczenia jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.). Obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków.

Tylko do 30 kwietnia czas na złożenie wniosków o 800 plus

ZUS apeluje do rodziców, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia 2025 r., pieniądze zostaną wypłacone bez przerwy.

Reklama

Złożenie wniosku po tym terminie może skutkować opóźnieniem wypłaty, a nawet utratą świadczenia.

Reklama

Wniosek o 800 plus na 2025 rok. Opóźnienia wypłat i utrata świadczenia

Wnioski można składać w trybie ciągłym, ale warto pamiętać o konkretnych datach granicznych, które mają wpływ na termin wypłaty:

do 30 kwietnia 2025 r. – świadczenie będzie wypłacane z zachowaniem ciągłości, od czerwca 2025 roku;

– świadczenie będzie wypłacane z zachowaniem ciągłości, od czerwca 2025 roku; do 31 maja 2025 r. – świadczenie będzie wypłacone od 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec;

– świadczenie będzie wypłacone od 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec; do 30 czerwca 2025 r. – świadczenie będzie wypłacone do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec;

– świadczenie będzie wypłacone do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec; po 30 czerwca 2025 r. – świadczenie będzie wypłacone bez wyrównania. Przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Złożenie wniosku o 800 plus po terminie

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć również po upływie ustawowego terminu, jednak wiąże się to z późniejszym rozpoczęciem wypłat. Jeżeli dokumenty zostaną dostarczone po 30 czerwca, świadczenie zostanie przyznane dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości uzyskania wyrównania za poprzednie miesiące.

Wyjątek od tej zasady stanowią nowo narodzone dzieci. W ich przypadku rodzice mają trzy miesiące od dnia narodzin na złożenie wniosku. Jeśli zrobią to w tym terminie, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.

Czy można stracić świadczenie 800 plus?

Jeśli wniosek o 800 plus nie zostanie złożony do 30 czerwca 2025 roku, świadczenie przepadnie. Będzie można się o nie ubiegać ponownie, jednak rodzicom nie zostanie wypłacone wyrównanie za miesiące poprzednie.

Rodzice tracą prawo do otrzymywania świadczenia także wtedy, gdy dziecko zostanie umieszczone w placówkach, takich jak: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna instytucja o podobnym charakterze.

Gdzie sprawdzić, czy złożyło się wniosek o 800 plus?

Status złożonego wniosku można łatwo sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Po zalogowaniu się do konta należy wejść w zakładkę „Rodzina 800+”, a następnie „Szczegóły Twoich wniosków” gdzie widoczne są wszystkie informacje o złożonych wnioskach i ich statusie.

Kiedy nie przysługuje 800 plus w ogóle?

Zasadniczo świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia, jednak istnieją sytuacje, w których może ono nie zostać wypłacone. Utrata prawa do świadczenia następuje m.in. wtedy, gdy: