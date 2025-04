1 marca 2025 roku przeprowadzono coroczną waloryzację świadczeń emerytalnych, która objęła również wybrane dodatki do emerytury. Jednym z takich świadczeń jest specjalny dodatek ratowniczy przyznawany strażakom ochotnikom. To forma wsparcia finansowego wprowadzona w 2022 roku jako wyraz uznania za wieloletnią służbę w akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze co roku podlega waloryzacji zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem. W 2025 roku waloryzacja wyniosła 105,5 proc., co przełożyło się na wzrost wysokości dodatku z dotychczasowych 258 zł do 273 zł miesięcznie.

Świadczenie ratownicze – podstawa prawna

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. 2021 poz. 2490). Celem tego świadczenia jest uhonorowanie długoletniej, aktywnej służby w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jest to forma dożywotniego wsparcia finansowego dla osób, które przez wiele lat angażowały się w działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Reklama

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2025 roku?

Reklama

Od 1 marca 2025 roku kwota świadczenia ratowniczego została podwyższona do 273 zł miesięcznie. Wzrost ten jest wynikiem corocznej waloryzacji, która dostosowuje wysokość świadczenia do aktualnych wskaźników ekonomicznych. Poprzednia kwota wynosiła 258 zł, co oznacza podwyżkę o 15 zł.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi OSP, który:

czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat , w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat );

, w przypadku kobiet – ); osiągnął wiek emerytalny (w przypadku mężczyzn 65 lat, w przypadku kobiet 60 lat).

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Jeśli wnioskodawca nie posiada dokumentacji potwierdzającej udziału w działaniach ratowniczych zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia 3 świadków wskazujących jego udział w działaniach ratowniczych.

Jak ubiegać się o świadczenie ratownicze?

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, należy:​

Złożyć wniosek : wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP);

: wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP); Dołączyć dokumentację : do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające czynny udział w akcjach ratowniczych, takie jak zaświadczenia z PSP czy oświadczenia świadków;

: do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające czynny udział w akcjach ratowniczych, takie jak zaświadczenia z PSP czy oświadczenia świadków; czekać na decyzję: postępowanie o przyznanie świadczenia powinno zakończyć się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Ważne informacje o świadczeniu ratowniczym 2025

Waloryzacja : świadczenie podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość może ulec zmianie w kolejnych latach;

: świadczenie podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość może ulec zmianie w kolejnych latach; Brak opodatkowania : świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, co oznacza, że beneficjent otrzymuje pełną kwotę;

: świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, co oznacza, że beneficjent otrzymuje pełną kwotę; Dożywotnie wsparcie: świadczenie jest przyznawane dożywotnio, co stanowi stałe wsparcie finansowe dla uprawnionych osób. ​

Świadczenie ratownicze stanowi wyraz uznania dla osób, które przez wiele lat angażowały się w działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, narażając swoje życie i zdrowie dla dobra innych.