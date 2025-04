Jak wypłacić pieniądze z konta zmarłego? Do 160 000 złotych od ręki, bez spadku i sądu

Po śmierci bliskiej osoby rodzina bardzo często natrafia na przeszkodę, jaką jest brak dostępu do środków zgromadzonych na koncie bankowym. To problem szczególnie dotkliwy, gdy były to jedyne pieniądze, z których utrzymywała się rodzina. Standardowo banki blokują dostęp do konta aż do zakończenia formalności spadkowych. Ale jest sposób, by tego uniknąć.