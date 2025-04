W Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, mężczyźni – 65. Ale to, czy zrobisz to w kwietniu, czerwcu czy grudniu, ma znaczenie. Kluczowy powód? Waloryzacja składek emerytalnych, którą ZUS przeprowadza co roku w czerwcu. W praktyce oznacza to, że jeśli złożysz wniosek po tej dacie, składki będą warte więcej, a więc emerytura może być wyższa.

Kiedy przejść na emeryturę w 2025 roku? Jeden błąd może kosztować setki złotych

Dla osób urodzonych do 31 maja 1960 r. (mężczyźni) i 31 maja 1965 r. (kobiety), warto rozważyć przesunięcie wniosku na czerwiec lub później.

Reklama

Co trzeba załatwić, żeby dostać emeryturę?

Sam wiek to nie wszystko. Trzeba też dopełnić kilku formalności:

Rozwiązać umowę o pracę – najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca, w którym planujesz odejść.

Złożyć wniosek do ZUS – razem ze świadectwem pracy, do końca tego samego miesiąca. Dzięki temu nie stracisz żadnego miesiąca dochodu – płynnie przejdziesz z pensji na emeryturę.

Odprawa emerytalna – dodatkowy zastrzyk gotówki

Po zakończeniu pracy przysługuje też jednorazowa odprawa emerytalna – równa co najmniej jednomiesięcznej pensji. To szansa, by pokryć ważne wydatki lub stworzyć poduszkę finansową na start nowego etapu życia.

Tablice długości życia a emerytura

ZUS oblicza emeryturę, dzieląc zgromadzone środki przez tzw. przeciętną długość życia według danych GUS. Co to oznacza w praktyce? Im dłuższe prognozy życia, tym niższe comiesięczne świadczenie. To kolejny powód, by śledzić aktualizacje tych danych i dobrać moment przejścia na emeryturę z głową.