Eksperci Extradom.pl przeanalizowali ponad tysiąc ofert w siedmiu największych aglomeracjach i sprawdzili, gdzie dziś opłaca się kupić ziemię.

Warszawa – drogo, ale nie najdrożej

Mimo że Warszawa to największy rynek nieruchomości w kraju, to okolice stolicy nie okazały się najdroższe w zestawieniu. Eksperci znaleźli jedynie 78 ofert działek, wszystkie poza granicami miasta. Średnia cena to 245 zł za m², przy przeciętnej powierzchni 870 m². Rozpiętość cen była jednak spora – od 118 do 450 zł za m².

Ceny działek biją rekordy. Gdzie zapłacisz najwięcej za m² w 2025?

Kraków i Wrocław – stabilnie i podobnie

W Krakowie dominowały działki w rejonie Puszczy Niepołomickiej. Średnia cena to 222 zł za m², a przeciętna powierzchnia – 912 m².

We Wrocławiu było podobnie – 236 zł za m² i średnio 913 m². Wiele ofert dotyczyło terenów w kierunku Brzegu Dolnego, wzdłuż Odry. W obu miastach ceny są umiarkowane, jak na duże aglomeracje.

Łódź – taniej, ale z wyjątkami

Łódź wypadła nieco taniej niż Kraków i Wrocław. Za m² działki w okolicach miasta trzeba zapłacić średnio 219 zł. Przeciętna parcela to 898 m². Co ciekawe, kilka ofert dotyczyło gruntów w granicach samego miasta – w ich przypadku ceny sięgały nawet 584 zł za m².

Ceny działek w górę. Najnowsze dane z 7 największych aglomeracji

Poznań – najmniejsze działki, najwyższe ceny

Pod Poznaniem działki są nieco mniejsze (średnio 797 m²), ale wyraźnie droższe – średnia cena wynosi 275 zł za m². W granicach miasta ceny sięgały nawet 664 zł za m². To najwyższe wartości w całym zestawieniu.

Gdańsk i Gdynia – więcej ofert, wyższe ceny w Gdyni

W Trójmieście przeanalizowano najwięcej ofert – aż 352. W Gdańsku średnia cena za m² wynosi 230 zł, w Gdyni – 238 zł. Przeciętna działka w Gdyni była jednak większa (967 m²), co przekłada się na najwyższą średnią cenę za działkę w całym rankingu – 225 200 zł.

Inwestycja w działkę – czy się opłaca?

Ceny gruntów wokół największych miast polskich rosną, ale poszukując gruntów w promieniu kilkunastu kilometrów od ich granicy – znalezienie satysfakcjonującej oferty wciąż jest możliwe. Kwota 200 tys. zł nie wystarczy na zakup gruntu w ścisłym centrum, ale w dobrze skomunikowanych lokalizacjach podmiejskich nadal można znaleźć atrakcyjne parcele – ocenia Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Rynkowski dodaje, że budowa domu poza miastem może być korzystniejsza niż zakup mieszkania. Znając ceny działek, sprawdziliśmy również budżet całej inwestycji. Do porównania wybraliśmy jeden z najpopularniejszych domów oferowanych przez Extradom.pl. W wariancie rozszerzonym, razem z płytą fundamentową, pompą ciepłą i działką w okolicach Wrocławia kosztować będzie około 668 000 złotych. Okazuje się więc, że budowa własnego domu w tej samej cenie, co zakup mieszkania w dużym mieście jest jak najbardziej realna - dodaje ekspert.

Na co zwrócić uwagę, wybierając działkę?

W 2025 roku kluczowe przy wyborze działki będą: plan zagospodarowania przestrzennego, dostęp do mediów i potencjał rozwojowy lokalizacji. Działki podmiejskie wciąż mogą być dobrą inwestycją – zarówno z myślą o budowie domu, jak i przyszłym wzroście wartości gruntu.

Analiza objęła działki o powierzchni od 400 do 1100 m², w promieniu do 15 km od granic miast i w cenie do 280 000 zł. Różnica między średnią a medianą cen nie przekraczała 3,15 proc., co świadczy o dużej stabilności rynku – z wyjątkiem Łodzi, gdzie wyniosła 9,57 proc..

