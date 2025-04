Rehabilitacja finansowana przez ZUS to element tzw. prewencji rentowej – ma na celu pomóc wrócić do pracy osobom, które przeszły poważne problemy zdrowotne. Nowością jest uwzględnienie pacjentów neurologicznych oraz ofiar wypadków, dla których uruchomiono turnusy w takich ośrodkach jak Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie i Vratislavia Medica we Wrocławiu.

Z programu mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS – zarówno pracujące, jak i pobierające zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy czasową rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o rehabilitację wypełnia lekarz prowadzący – można go złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych(PUE)/eZUS, w aplikacji mobilnej mZUS lub papierowo, przekazując do dowolnej placówki ZUS.

Nowe zasady rehabilitacji z ZUS. Kto może skorzystać za darmo?

Lekarz orzecznik ocenia zasadność skierowania na podstawie dokumentacji medycznej i ewentualnego badania. Pozytywna decyzja oznacza skierowanie na rehabilitację w trybie stacjonarnym (z całodobowym pobytem) lub ambulatoryjnym (wizyty w określonych godzinach).

Turnus trwa standardowo 24 dni, choć jego długość może zostać dostosowana przez lekarza. Koszty rehabilitacji, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu pokrywa ZUS. Uczestnik nie traci prawa do wynagrodzenia – przysługuje mu zwolnienie lekarskie na czas leczenia.

Program jest dostosowany indywidualnie do stanu zdrowia pacjenta. Obejmuje diagnostykę, zabiegi fizjoterapeutyczne (głównie kinezyterapię), wsparcie psychologiczne oraz edukację prozdrowotną. Choć ZUS nie prowadzi własnych placówek, współpracuje z ośrodkami w całym kraju, które spełniają określone standardy.

Więcej informacji, w tym szczegółowe opisy profili rehabilitacyjnych, można znaleźć na stronie internetowej ZUS w zakładce: Świadczenia - Prewencja i rehabilitacja - Prewencja rentowa. Znajdują się tam również pliki PDF z ulotkami na temat każdego profilu rehabilitacji.

Źródło: ZUS, PAP, MEDIA