Które urządzenia domowe zużywają najwięcej prądu?

Dynamiczna sytuacja na rynku energetycznym prowadzi do ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej. Istnieje szereg metod, dzięki którym można zminimalizować zużycie prądu, zaczynając od wyłączania niektórych urządzeń, a kończąc na aktywnym monitorowaniu bieżącego zużycia. Jednak, aby dowiedzieć się, na czym można oszczędzić, warto najpierw zbadać, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia.

Ile prądu zużywa lodówka?

Lodówka jest jednym z urządzeń, które regularnie pobiera energię elektryczną. Analiza ekspertów PGNiG pokazuje, że średnie roczne zużycie prądu przez lodówkę, to 270 kWh, a to oznacza koszt ok. 167 zł rocznie.

Ile prądu zużywa zmywarka?

Według analizy ekspertów PGNiG zmywarka rocznie zużywa około 237 kWh, a to koszt ok. 147 zł na rok.

Ile prądu zużywa czajnik elektryczny?

Czajnik elektryczny jest jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w naszym gospodarstwie domowym. Jego mocna grzałka przekłada się na znaczące zużycie energii elektrycznej. Przeciętna moc czajnika wynosi 2000 W. Jeśli przyjmiemy, że czajnik pracuje przez średnio 20 minut dziennie, to skutkuje to zużyciem około 0,66 kWh w ciągu jednego dnia. W praktyce oznacza to, że roczny koszt użycia czajnika wynosi około 240 kWh, co przekłada się na kwotę w okolicach ok. 150 zł.

Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?

Płyta indukcyjna jest urządzeniem, które zużywa sporo prądu w naszym domu. Wydatki związane z jej użytkowaniem mogą się różnić, w zależności od mocy pól, które wykorzystujemy. Z przeprowadzonych badań przez PGNiG badań, wynika, że płyta indukcyjna jest liderem wśród prądożernych urządzeń. Zużywa najwięcej prądu. Szacuje się, że rocznie zużywa ona około 748,25 kWh energii elektrycznej, co przekłada się na koszt ok. 464 zł.

Ile prądu zużywa pralka?

Pralka jest kolejnym urządzeniem, które wykazuje znaczne zużycie energii elektrycznej. Przy założeniu, że korzystamy z pralki około 100 razy w ciągu roku, to w jednym cyklu prania zużywana jest przeciętnie 0,9 kWh energii, co przekłada się na koszt w wysokości około 0,68 złotych. W takiej sytuacji roczny koszt prania wyniesie około 90 złotych.

Ile prądu zużywa laptop?

Podczas pracy laptop zużywa około 40 W energii. Jeśli korzystamy z niego przez 8 godzin dziennie, to w ciągu jednego dnia zużycie wyniesie około 0,32 kWh. Według analizy ekspertów PGNiG laptop rocznie zużywa 138,7 kWh, a to oznacza koszt ok. 86 zł.

Ile prądu zużywa telewizor?

Według analizy ekspertów PGNiG telewizor rocznie zużywa 128 kWh, a to oznacza koszt ok. 79 zł rocznie.

Ile prądu zużywa piekarnik?

Piekarnik to urządzenie, które zużywa sporo prądu, ze względu na swoją mocną grzałkę. Moc piekarnika wynosi około 2000 watów. Aby osiągnąć temperaturę 100 stopni Celsiusza, urządzenie potrzebuje około 2,5 minuty. Natomiast do uzyskania 175 stopni, czas nagrzewania wynosi około 5 minut. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę czas potrzebny na utrzymanie temperatury oraz sam proces przygotowywania potrawy. Załóżmy więc, że średni czas aktywnego działania piekarnika wynosi 41 minut dziennie. To przekłada się na dzienne zużycie energii na poziomie 1,36 kWh, co wiąże się z kosztem około 1,36 złotych. Biorąc pod uwagę, że korzystamy z piekarnika kilka razy w tygodniu, a czasami nawet wydłużamy jego pracę, to roczny koszt użytkowania może wynieść nawet 400 złotych.

Ile prądu zużywa odkurzacz?

Według analizy PGNiG odkurzacz rocznie zużywa 156 kWh, a koszt ok. 96 zł na rok.

Ile prądu zużywa kuchenka mikrofalowa?

Zgodnie z analizą ekspertów PGNiG kuchenka mikrofalowa rocznie zużywa 51,1 kWh, a to koszt ok. 31 zł.

Które urządzenie zużywa najwięcej prądu w gospodarstwie domowym?

Okazuje się więc, że najwięcej energii elektrycznej w domu zużywa płyta indukcyjna oraz piekarnik. Jeżeli chcemy zaoszczędzić, to powinniśmy wziąć pod uwagę np. to, że jeżeli często używamy piekarnika, to nie należy otwierać go zbyt często, aby sprawdzić, czy danie jest już gotowe. W ten sposób wydłużamy czas jego przygotowania i znacznie zwiększamy ilość pobieranego przez urządzenie prądu. A co płytą indukcyjną? Tu warto pamiętać o tym, że gotując krócej, zużyjemy mniej prądu.

