Wyłączenie sieci 3G w Polsce

Sieć 3G, czyli trzecia generacja mobilnej transmisji danych, jeszcze kilkanaście lat temu była technologicznym przełomem – umożliwiała szybki dostęp do internetu w telefonie, rozmowy w lepszej jakości oraz korzystanie z aplikacji online. Dziś jednak 3G odchodzi do lamusa, wypierana przez nowoczesne standardy – 4G oraz 5G.

Reklama

W najbliższych miesiącach wszyscy najwięksi operatorzy w Polsce planują całkowite wyłączenie sieci 3G. To proces, który już trwa i sukcesywnie obejmuje kolejne obszary kraju. Dla osób korzystających ze starszych modeli telefonów to może oznaczać konieczność wymiany urządzenia na nowsze, obsługujące nowsze technologie transmisji danych.

Dlaczego sieć 3G jest wyłączana?

Decyzja o wyłączeniu sieci 3G to efekt kilku czynników technologicznych i ekonomicznych:

Większa efektywność nowszych technologii – sieci 4G i 5G są znacznie bardziej wydajne, szybsze i stabilniejsze niż 3G;

– sieci 4G i 5G są znacznie bardziej wydajne, szybsze i stabilniejsze niż 3G; Oszczędność zasobów częstotliwości – pasma wykorzystywane przez 3G są przekształcane na potrzeby rozwoju sieci 4G i 5G;

– pasma wykorzystywane przez 3G są przekształcane na potrzeby rozwoju sieci 4G i 5G; Zmniejszające się wykorzystanie 3G – większość użytkowników już korzysta z LTE lub 5G, a udział 3G w transmisji danych i rozmowach stale maleje;

– większość użytkowników już korzysta z LTE lub 5G, a udział 3G w transmisji danych i rozmowach stale maleje; Niższe koszty utrzymania infrastruktury – operatorzy nie chcą utrzymywać przestarzałej technologii, która generuje dodatkowe koszty.

Reklama

Wyłączenie sieci 3G w T-Mobile

T-Mobile jako pierwszy operator ogłosił szczegółowy plan wycofywania sieci 3G, a proces wyłączania trwał od lutego do kwietnia 2023 roku, z wyjątkiem niewielkich obszarów, które zostały wyłączone do końca 2023 r. Było to logiczne posunięcie w kierunku unowocześniania infrastruktury telekomunikacyjnej. Zwolnienie pasma wykorzystywanego dotychczas przez przestarzałą technologię 3G pozwala przeznaczyć je na rozwój szybszych i bardziej wydajnych sieci, takich jak 4G oraz działającej w Polsce od 2020 roku sieci 5G. T-Mobile informowało klientów o wyłączeniu swojej sieci 3G już od 2021 roku.

Wyłączenie sieci 3G w Orange

Wyłączenie sieci 3G przez Orange odbywa się etapami. Rozpoczęło się w 2023 roku i ma potrwać do końca 2025 roku. 3G w sieci Orange zostało już całościowo wyłączone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego (za wyjątkiem powiatu myśliborskiego). Wyłączenie objęło też znaczną część województwa mazowieckiego. Kolejne planowane wyłączenia w tej sieci wyglądają następująco:

marzec 2025 - części województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego,

- części województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego, kwiecień 2025 - części województw lubelskiego i łódzkiego,

- części województw lubelskiego i łódzkiego, maj 2025 - części województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego,

- części województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, czerwiec 2025 - części województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz całe województwo opolskie.

Pozostałe wyłączenia zostały zaplanowane na drugą połowę 2025 roku. Szczegółową mapę wyłączania sieci 3G można znaleźć na stronie operatora.

Kiedy wyłączenie sieci 3G w Play?

Play stopniowe wyłączanie sieci 3G planował na rok 2025 (wcześniej miało się to odbyć we wrześniu 2023 roku). Na chwilę obecną operator nie podał jednak konkretnych terminów. Nie wiadomo więc, czy proces nie zostanie kolejny raz przesunięty.

Kiedy wyłączenie sieci 3G w Plusie?

W przeciwieństwie do pozostałych operatorów, Plus nie ogłosił jeszcze decyzji o wyłączeniu technologii 3G. Do tej pory nie zaprezentowano harmonogramu ani szczegółowego planu wygaszania tej sieci. Oznacza to, że użytkownicy Plusa – przynajmniej na razie – mogą nadal korzystać z usług opartych na 3G bez większych zmian. Choć nieoficjalnie mówi się, że wyłączenia u tego operatora mają się zakończyć do 2027 roku.

Co oznacza wyłączenie sieci 3G w Polsce?

Dla większości użytkowników wyłączenie 3G nie będzie miało dużego znaczenia – większość telefonów i kart SIM już obsługuje 4G lub 5G. Problem może jednak dotknąć:

osoby korzystające ze starszych modeli telefonów,

użytkowników starszych kart SIM, które nie obsługują LTE,

osoby mieszkające w regionach, gdzie do tej pory 3G było główną technologią transmisji danych.

W praktyce może to oznaczać konieczność wymiany telefonu lub karty SIM, aby nadal móc korzystać z internetu mobilnego. Operatorzy już dziś zachęcają do weryfikacji, czy telefon i karta SIM są zgodne z nowoczesnymi standardami – często oferując bezpłatną wymianę karty. Na wymianę telefonów nie przewidziano jednak dopłat ani rekompensat.