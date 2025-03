Co to jest świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie to wsparcie finansowe dla osób, które nie mogą skorzystać z innych świadczeń związanych z macierzyństwem, takich jak zasiłek macierzyński. Dotyczy to m.in. bezrobotnych, studentów, osób pracujących na umowie o dzieło czy opiekunów faktycznych. W 2025 roku świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 52 tygodnie (w przypadku urodzenia jednego dziecka), a dla rodziców wcześniaków okres ten może zostać wydłużony.

Zmiany w świadczeniu rodzicielskim od 19 marca 2025 r.

Nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany. Przede wszystkim, od 19 marca świadczenie rodzicielskie będzie dostępne przez dłuższy okres, szczególnie w przypadku dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub ważących poniżej 1000 g. W takich przypadkach okres wypłaty świadczenia zostanie wydłużony o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Z kolei dla dzieci urodzonych między 28. a 37. tygodniem ciąży, oraz tych ważących powyżej 1000 g, świadczenie będzie mogło być wydłużone o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji, ale nie dłużej niż do 8 tygodni po porodzie.

Dla dzieci urodzonych po 37. tygodniu ciąży, jeśli maluch przebywał w szpitalu co najmniej 2 dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie, rodzic będzie mógł otrzymać dodatkowy tydzień świadczenia za każdy tydzień hospitalizacji.

Kto ma prawo do świadczenia rodzicielskiego?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

matce lub ojcu dziecka ,

, opiekunowi faktycznemu dziecka,

faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej),

(z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie, która przysposobiła dziecko.

Co ważne, świadczenie to jest niezależne od dochodów rodziny, co oznacza, że nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych kryteriów dochodowych, aby się o nie ubiegać.

Jak długo będzie wypłacane świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. W przypadku narodzin bliźniaków lub większej liczby dzieci, okres ten zostanie odpowiednio wydłużony. Dodatkowo, jak już wspomniano, w przypadku dzieci, które wymagają długotrwałej hospitalizacji, świadczenie może być wydłużone o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu.

Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków

W ramach nowelizacji przepisów Kodeksu pracy wprowadzono również uzupełniający urlop macierzyński. Jest to dodatkowe 8 tygodni lub 15 tygodni, w zależności od stanu zdrowia dziecka. Dodatkowy urlop przysługuje rodzicom wcześniaków, a jego długość zależy od tygodnia ciąży, w którym dziecko przyszło na świat, a także od masy urodzeniowej dziecka.

Jakie są warunki przyznania świadczenia?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku opiekunów faktycznych i rodzin zastępczych, świadczenie przyznawane jest od miesiąca, w którym dziecko zostało objęte opieką. Świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem netto, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom. Jest to kwota, którą rodzice mogą wykorzystać na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem, bez konieczności ubiegania się o jakiekolwiek inne świadczenia.