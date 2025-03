Nowy program "Pierwsze klucze" ma pomóc w obniżeniu rat kredytu hipotecznego. O ile mogą być niższe raty kredytów hipotecznych?

Mimo krytyki nowego programu mieszkaniowego "Pierwsze klucze", minister rozwoju i technologii broni tego projektu. Podkreśla, że w przeciwieństwie do poprzednich programów, "Pierwsze klucze" mają mniejszy wpływ na ceny nieruchomości.

Minister Krzysztof Paszyk argumentuje, że dzięki dopłatom państwa, raty kredytów hipotecznych mogą być niższe nawet o 1500 zł. Zmniejszenie kosztów kredytu z obecnych 8 proc. do 4 proc. może skutkować obniżeniem raty o 800 do 1500 zł. Taka zmiana może mieć kluczowe znaczenie dla wielu młodych ludzi, decydując o ich zdolności do spłaty kredytu hipotecznego.

Nie dla wszystkich niższe raty kredytów hipotecznych

Minister tłumaczy, że nowy program mieszkaniowy "Pierwsze klucze", opierający się na dopłatach do kredytów hipotecznych, jest konieczny ze względu na wysokie oprocentowanie tych kredytów w Polsce. Podkreśla, że oprocentowanie jest prawie dwukrotnie wyższe niż średnia w Unii Europejskiej i przewiduje, że ten trend utrzyma się w najbliższych latach. W związku z tym, jego zdaniem, jedynym sposobem na pomoc osobom kupującym pierwsze mieszkanie na kredyt jest wsparcie państwa w formie dopłat. Krytycy tej argumentacji wskazują, że rząd mógłby poszukać alternatywnych rozwiązań. Zwracają uwagę, że program obniży raty kredytów tylko dla wybranych beneficjentów, a nie dla wszystkich kredytobiorców.

Minister wyraża optymizm co do wpływu nowego programu mieszkaniowego, sugerując, że nie każdy program prowadzi do wzrostu cen nieruchomości. Jako przykład podaje program "Mieszkanie dla Młodych", na którym ma być wzorowany nowy projekt "Pierwsze klucze". Jednak, analiza efektów programu MdM ujawnia, że po jego wprowadzeniu nastąpił wzrost cen najtańszych mieszkań. Istnieje obawa, że program "Pierwsze klucze" może wywołać podobny efekt na rynku wtórnym, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Program "Pierwsze klucze"

Program "Pierwsze klucze" to rządowy program mieszkaniowy, który ma na celu ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania lub domu osobom, które dotychczas nie posiadały własnej nieruchomości.

Główne założenia i warunki programu "Pierwsze klucze"

Nieruchomości z rynku wtórnego: Program skupia się na wsparciu zakupu nieruchomości z rynku wtórnego. Oznacza to, że dofinansowanie nie będzie obejmować mieszkań i domów z rynku pierwotnego. Nieruchomość musi być oddana do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, a dotychczasowy właściciel musi ją posiadać od co najmniej 3 lat.

Program skupia się na wsparciu zakupu nieruchomości z rynku wtórnego. Oznacza to, że dofinansowanie nie będzie obejmować mieszkań i domów z rynku pierwotnego. Nieruchomość musi być oddana do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, a dotychczasowy właściciel musi ją posiadać od co najmniej 3 lat. Warunek zakupu od dotychczasowego właściciela: Dofinansowanie obejmuje tylko mieszkania zakupione od osób, które były ich właścicielami przez co najmniej 5 lat (w niektórych przypadkach, np. mieszkań oddanych do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, ten okres może być skrócony do 3 lat).

Dofinansowanie obejmuje tylko mieszkania zakupione od osób, które były ich właścicielami przez co najmniej 5 lat (w niektórych przypadkach, np. mieszkań oddanych do użytku co najmniej 5 lat wcześniej, ten okres może być skrócony do 3 lat). Ograniczenie maksymalnego kosztu metra kupowanego mieszkania (bazowo 10 000 zł w całej Polsce, 11 000 zł w największych miastach. Gminy mają mieć możliwość podwyższania lub obniżania limitów).

Gminy mają mieć możliwość podwyższania lub obniżania limitów). Kryteria dochodowe w programie "Pierwsze klucze": Aby zakwalifikować się do programu, należy spełnić określone kryteria dochodowe. Limity dochodowe będą zależeć od wielkości gospodarstwa domowego.

Aby zakwalifikować się do programu, należy spełnić określone kryteria dochodowe. Limity dochodowe będą zależeć od wielkości gospodarstwa domowego. Dla kogo program "Pierwsze klucze": Program jest skierowany do osób, które nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Program skierowany jest do osób, które planują zakup nieruchomości na rynku wtórnym lub budowę domu metodą gospodarczą.

Program jest skierowany do osób, które nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Program skierowany jest do osób, które planują zakup nieruchomości na rynku wtórnym lub budowę domu metodą gospodarczą. Dopłaty do kredytów w programie "Pierwsze klucze": Dzięki rządowym dopłatom oprocentowanie kredytu w ramach programu zostanie obniżone do 1,5 proc. Dzięki temu wysokość rat będzie porównywalna do kredytów rynkowych z oprocentowaniem na poziomie 4,5-5,5 proc.

Program "Pierwsze klucze" - kryteria dochodowe

Z programu "Pierwsze klucze" mogą skorzystać gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza następujących limitów:

6 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

11 000 zł dla gospodarstwa dwuosobowego,

14 500 zł dla gospodarstwa trzyosobowego,

18 500 zł dla gospodarstwa czteroosobowego,

21 000 zł dla gospodarstwa pięcioosobowego.

W przypadku, gdy dochód gospodarstwa wzrośnie w trakcie trwania okresu kredytowania, dopłaty do kredytu nie zostaną automatycznie wstrzymane, lecz ich wysokość ulegnie zmniejszeniu.

Program "Pierwsze klucze" - limity kredytowe objęte dopłatami

Kwota kredytu, do której stosowane są dopłaty, jest objęta ustalonymi limitami. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu na wyższą kwotę niż limit, ale dopłaty będą dotyczyć tylko części kredytu mieszczącej się w limicie. Oto przewidziane limity:

250 000 zł – jednoosobowe gospodarstwo.

400 000 zł – dwuosobowe gospodarstwo.

450 000 zł – trzyosobowe gospodarstwo.

500 000 zł – czteroosobowe gospodarstwo.

600 000 zł – pięcioosobowe gospodarstwo.

dodatkowe 50 tys. zł za każdą kolejną osobę.

Program "Pierwsze klucze" - kiedy?

Program "Pierwsze klucze" ma wystartować w drugiej połowie 2025 roku. Szczegółowe rozporządzenia i zasady aplikowania są obecnie opracowywane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Ważne informacje związane z programem "Pierwsze klucze"

Eksperci rynku nieruchomości wyrażają wątpliwości co do tego programu, i jego realnego wpływu na rynek. Program przewiduje również budowę nowych mieszkań, termomodernizację i remonty istniejących. W 2025 roku ma powstać co najmniej 8 000 mieszkań w ramach tego programu.

