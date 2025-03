Czy papież otrzymuje pensję?

Pomimo tego, że papież jest głową jednej z największych religii na świecie, nie pobiera oficjalnej pensji. Jak wyjaśnia "Business Insider", powołując się na "Economic Times", po objęciu urzędu w 2013 roku, papież Franciszek zdecydował się na rezygnację z jakiejkolwiek formy wynagrodzenia od Kościoła. Jest to istotna zmiana w porównaniu do poprzednich papieży, którzy otrzymywali miesięczne wynagrodzenie za pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Chociaż nie otrzymuje on wypłaty w tradycyjnej formie, pełnienie roli papieża wiąże się z innymi rodzajami wsparcia finansowego.

Kto pokrywa koszty życia papieża?

Choć papież nie otrzymuje pensji, wszystkie jego wydatki, w tym koszty podróży, zakwaterowania czy utrzymania, są pokrywane przez Watykan. Zgodnie z szacunkami amerykańskiego programu "The Catholic Talk Show", roczne koszty związane z funkcjonowaniem papieża wynoszą około 100 tys. dolarów, co stanowi równowartość około 390 tys. zł. Obejmuje to nie tylko podróże, ale również inne wydatki związane z jego obowiązkami i rolą na świecie.

Majątek papieża – ile posiada papież Franciszek?

Choć papież Franciszek formalnie nie otrzymuje wynagrodzenia, posiada dostęp do majątku związanym z pełnioną przez niego funkcją. Jego szacunkowa wartość netto wynosi około 16 milionów dolarów. W skład tego majątku wchodzą różne zasoby, które są przypisane do jego stanowiska, w tym pięć samochodów, które są mu do dyspozycji, oraz inne korzyści wynikające z pełnienia tej roli. Warto podkreślić, że papież regularnie przeznacza część tych środków na cele charytatywne, wspierając ofiary kataklizmów oraz osoby poszkodowane w wyniku konfliktów zbrojnych.

Papież Franciszek a skromne życie

Papież Franciszek, urodzony jako Jorge Mario Bergoglio w Argentynie, znany jest z przywiązania do skromnego stylu życia. Jego życie i decyzje są zgodne z wartościami jezuitów, do których przynależy. Warto dodać, że nawet zanim został papieżem, Bergoglio nie korzystał z żadnych płatności ze strony Kościoła. To świadczy o jego skromności i oddaniu duchowym ideałom. W 2001 roku Watykan potwierdził, że nigdy nie przyjął żadnych pieniędzy od Kościoła.

Jak papież zarządza finansami?

Choć papież nie otrzymuje tradycyjnej pensji, ma dostęp do znacznych zasobów finansowych związanych z jego stanowiskiem. Te fundusze są wykorzystywane nie tylko na cele związane z jego działalnością jako głowa Kościoła, ale również na wsparcie ubogich i potrzebujących. Warto zauważyć, że papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest pomoc charytatywna, zwłaszcza w obliczu globalnych kryzysów humanitarnych. W związku z tym, papież często przeznacza część zgromadzonych funduszy na pomoc dla osób dotkniętych przez kataklizmy, ubóstwo, czy wojny.