Od 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Choć minęło już sześć lat, świadczenie to nie zostało poddane waloryzacji, mimo rosnących kosztów życia.

Koszty opieki rosną, a zasiłek stoi w miejscu

Według posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego "jest skandalicznie niski. Nie był waloryzowany od 2019 r., a w międzyczasie przez inflację znacząco wzrosły koszty życia". Jak wskazuje parlamentarzysta, 215,84 zł to obecnie równowartość około 7 godzin pracy opiekuna na minimalnej krajowej albo 70 sztuk najtańszych pieluchomajtek dla dorosłych. Dodatkowo za tę kwotę można kupić jedynie 7 czteropaków Nutridrinków, czyli preparatów specjalistycznych przeznaczonych dla osób wymagających wsparcia dietetycznego - podkreśla.

Dlaczego zasiłek nie rośnie?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie podlega waloryzacji, lecz procedurze weryfikacji. Jak wyjaśnia wiceminister Aleksandra Gajewska, "weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych przeprowadzana jest co trzy lata na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin". Niestety w 2024 r. uznano, że podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest konieczne. Kolejna weryfikacja przewidziana jest dopiero na 2027 rok.

Dla kogo przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

To świadczenie przeznaczone dla osób wymagających wsparcia ze względu na niezdolność do samodzielnej egzystencji. Mogą je otrzymać:

dzieci z niepełnosprawnością ,

, osoby powyżej 16. roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia),

(jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia), osoby powyżej 75. roku życia.

Nowe świadczenie wspierające – kto skorzysta?

Jak podaje portalsamorzadowy.pl od 1 stycznia 2024 r. weszło w życie nowe świadczenie wspierające, które skierowane jest bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister Gajewska przypomniała, że "dotyczy to osób, które uzyskały decyzję określającą ich poziom potrzeby wsparcia w przedziale od 70 do 100 punktów w przyjętej skali". Wysokość tego świadczenia zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść od 40 proc. do 220 proc. aktualnej renty socjalnej.

Czy zasiłek pielęgnacyjny powinien być wyższy?

Franciszek Sterczewski nie ma wątpliwości: Opieka nad osobą z niepełnosprawnością wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak specjalistyczny sprzęt, leki, rehabilitacja, środki higieniczne czy usługi opiekuńcze. Zasiłek pielęgnacyjny powinien być ważnym instrumentem wsparcia podnoszącym jakość życia.

Podkreśla on, że w dobie inflacji inne świadczenia były podnoszone, aby dostosować je do realnych kosztów życia. Tymczasem kwota 215,84 zł pozostaje bez zmian, mimo że osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie muszą mierzyć się z coraz wyższymi wydatkami.