Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać:

dzieci z niepełnosprawnością,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osoby, które ukończyły 75 lat.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Nie można otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego, jeśli:

dana osoba pobiera dodatek pielęgnacyjny,

przebywa w placówce zapewniającej bezpłatne, całodobowe utrzymanie,

zapewniającej bezpłatne, całodobowe utrzymanie, członek jej rodziny otrzymuje za granicą świadczenie na pokrycie kosztów opieki (chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej).

Zasiłek pielęgnacyjny. Czy w 2025 roku nastąpi podwyżka?

Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji o planowanej podwyżce zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 roku. Kwota 215,84 zł pozostaje bez zmian.

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje urząd miasta lub gminy osobom spełniającym określone kryteria. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokument należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.