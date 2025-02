Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Można go otrzymać na opiekę nad dzieckiem do 8 lat, chorym dzieckiem do 14 lub 18 lat oraz innym chorym członkiem rodziny. Ile dni w roku można przebywać na zasiłku opiekuńczym i ile wynosi?