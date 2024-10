W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dokument ten jest szczególnie ważny dla rodzin wielodzietnych, które korzystają z licznych przywilejów, a także dla samorządów odpowiedzialnych za jego realizację. Ustawa nie tylko porządkuje przepisy, ale również wprowadza ważne zmiany związane z nowymi regulacjami, w tym ustawą "Aktywny rodzic".

Nowości w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

Nowy tekst ustawy uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2024 roku o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka, potocznie zwaną ustawą "Aktywny rodzic". Obejmuje również inne przepisy, które zostały ogłoszone do 4 października 2024 roku.

Co reguluje ustawa o Karcie Dużej Rodziny?

Ustawa określa zasady wydawania Karty Dużej Rodziny oraz wskazuje osoby, które są uprawnione do jej otrzymania. Co więcej, wyznacza obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast związane z przyznawaniem, a także ewentualną odmową wydania karty.

Samorządy mogą teraz delegować te zadania innym osobom. Na przykład, wójt może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a nawet innego pracownika tej jednostki, do realizacji zadań wynikających z ustawy. Dzięki temu proces przyznawania karty może być bardziej elastyczny i sprawny.

Finansowanie Karty Dużej Rodziny

Zadania związane z obsługą programu Karta Dużej Rodziny są finansowane z budżetu państwa. Do 2028 roku przewidziano maksymalne wydatki na ten cel w wysokości 15 milionów złotych rocznie. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań przez gminy, co zapewni kontynuację programu i umożliwi jego rozwój.

Dlaczego Karta Dużej Rodziny jest tak ważna?

Karta Dużej Rodziny to program, który wspiera rodziny mające co najmniej troje dzieci. Daje ona dostęp do licznych ulg i zniżek na poziomie lokalnym oraz krajowym. Dzięki niej wielodzietne rodziny mogą korzystać m.in. z tańszych biletów komunikacyjnych, zniżek na bilety do instytucji kultury, a także rabatów w sklepach i na usługi.

Zniżki i ulgi

Z kartą możesz dostać zniżki na przejazdy kolejowe – 37proc. na bilety jednorazowe i 49 proc. na bilety miesięczne – jeśli jesteś jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem, 50 proc. ulgi opłaty za paszport – jeśli jesteś matką, ojcem, macochą lub ojczymem, 75 proc. ulgi opłaty za paszport – dla dzieci,

bezpłatny wstęp do parków narodowych,