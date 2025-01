10-lecie Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona na mocy ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Jest to system ulg i zniżek przeznaczony dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Z przywilejów mogą korzystać zarówno rodziny publiczne, jak i te prywatne. Oferty obejmują wachlarz usług – od muzeów, kin, księgarni po sklepy, restauracje, stacje paliw, a nawet parki rozrywki.

Reklama

Na dzień dzisiejszy Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki u prawie 15 tysięcy partnerów w 38,5 tysiącach lokalizacji w całej Polsce. Listę wszystkich partnerów, wraz z podziałem na województwa, można znaleźć na portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia: portal Emp@tia.

Kto może skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać rodzice, a także małżonkowie rodziców, którzy posiadają lub posiadali co najmniej troje dzieci. Dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Dzieci bez względu na wiek, jeżeli posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ważne! Karta przysługuje także rodzicom oraz dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

Jak złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, można złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia (wnioski online) lub udać się do gminy, w której ma się miejsce zamieszkania. Karta obsługiwana jest przez aplikację mObywatel, a jej wydanie jest bezpłatne.