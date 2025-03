Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 r. – jak uniknąć nadpłaty podatku?

W 2025 roku emeryci mają szansę na wyższe świadczenia w postaci trzynastej i czternastej emerytury. Warto jednak wiedzieć, że istnieje sposób na to, aby te wypłaty były wyższe niż zazwyczaj. Okazuje się, że składając odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), można uniknąć nadpłaty podatku dochodowego. Dowiedz się, jak to zrobić i ile można zaoszczędzić.

Co to jest trzynasta i czternasta emerytura?

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe świadczenia, które rząd wypłaca emerytom w Polsce. Są one równoważne minimalnej emeryturze, a więc w 2025 roku mogą wynieść 1877,49 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy, kwota wypłacana na rękę będzie niższa, jednak nie oznacza to, że emeryci muszą płacić pełny podatek.

Jak uniknąć nadpłaty podatku?

Aby uniknąć nadpłaty podatku od trzynastej i czternastej emerytury, należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. A dokładniej wniosek EPD-21, który pozwala na uniknięcie pobrania podatku od tych świadczeń w 2025 roku. Jest to istotne, ponieważ jeśli roczne dochody seniora nie przekraczają 30 tys. zł, skarbówka zwróci nadpłacony podatek po kilku miesiącach. Dzięki temu emeryci mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Ile można zaoszczędzić?

Jeśli świadczenia wyniosą 1877,49 zł brutto, oszczędność na podatku z obu świadczeń może wynieść prawie 400 zł. Jest to zauważalna kwota, która pomoże emerytom w codziennych wydatkach. Dzięki wniosku EPD-21 można uniknąć odliczenia podatku, co w konsekwencji prowadzi do wyższej wypłaty na rękę.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Złożenie wniosku EPD-21 można zrobić online, korzystając z platformy ZUS. Wystarczy wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wybrać formularz EPD-21 i postępować zgodnie z instrukcjami. Warto pamiętać, że wniosek należy złożyć przed wypłatą trzynastej i czternastej emerytury, aby móc skorzystać z przywileju uniknięcia podatku.