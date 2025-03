1500 zł miesięcznego wsparcia na zatrudnienie niani

W Polsce rodzice, którzy wracają do pracy po urlopie macierzyńskim, mogą skorzystać z rządowego wsparcia na zatrudnienie niani. ZUS oferuje świadczenie, które może wynieść maksymalnie 1500 zł miesięcznie. Co ważne, rodzic nie musi podpisywać umowy z nianią, a jedynym warunkiem jest powrót do pracy i spełnienie wymagań dotyczących minimalnego wynagrodzenia.

Program "Aktywnie w pracy" - 1500 zł dla zatrudnienia niani

Rządowy program "Aktywnie w pracy", który ruszył w październiku 2024 roku, daje możliwość otrzymania świadczenia w wysokości maksymalnie 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie niani. Program jest dedykowany rodzicom, którzy po urlopie rodzicielskim wracają do pracy zawodowej. Co istotne, niania nie musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej. ZUS wypłaca świadczenie, gdy łączny przychód obojga rodziców wynosi co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Program ma na celu wspieranie rodziców, szczególnie mam, które po zakończeniu urlopu macierzyńskiego wracają do pracy zawodowej.

Jak złożyć wniosek?

ZUS informuje, że wniosek o świadczenie można składać tylko drogą elektroniczną, korzystając z platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości internetowej (jeśli bank oferuje taką usługę) oraz portalu Empatia na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o świadczenie "aktywne rodzice w pracy" można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Niska liczba niań w Polsce

Jak podaje "Gazet Wyborcza" z danych ZUS wynika, że w Polsce działa zaledwie 3793 niań, co w przeliczeniu na całą Polskę stanowi bardzo małą liczbę. Warto zauważyć, że dla porównania w samej Warszawie liczba niań wynosi zaledwie tyle, ile osób pracujących w jednej dzielnicy stolicy. Sytuacja ta stawia przed rodzicami trudne zadanie – znalezienie odpowiedniej niani jest wyzwaniem, zwłaszcza że rynek niań wciąż jest w dużej mierze nieuregulowany, a wielu opiekunów wykonuje swoją pracę nielegalnie, bez odpowiednich umów.

Stawki niani w Polsce

Jak wynika z danych "GW" w Warszawie średnia stawka za godzinę pracy niani wynosi około 30 zł netto. Stawki w weekendy mogą być wyższe i wynoszą nawet od 35 zł netto za godzinę. Praca niani w pełnym wymiarze godzin może zapewnić dochód na poziomie 4800 zł miesięcznie, a praca w weekendy, mimo mniejszej liczby godzin, może przynieść około 2500 zł miesięcznie. Jednak ze względu na brak regulacji i formalnych umów, wiele niań pracuje na czarno, co może skutkować brakiem zabezpieczenia socjalnego i innych świadczeń.