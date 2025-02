Od 1 marca 2025 roku osoby pobierające rentę socjalną, które są uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają nowe świadczenie w kwocie 2610,72 zł miesięcznie. Informacja ta została opublikowana w komunikacie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim z dnia 18 lutego.

Waloryzacja nowego świadczenia

Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 marca 2025 roku kwota dodatku dopełniającego do renty socjalnej wynosi 2610,72 zł. To świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Wypłaty nowego świadczenia z wyrównaniem - kiedy?

Pierwsze wypłaty dodatku do rent socjalnych nastąpią w maju 2025 roku, w terminach wypłat rent socjalnych. Świadczenie będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 roku. Szacuje się, że otrzyma je około 130 tysięcy osób.

Dodatek dopełniający to dodatkowa pomoc finansowa dla osób pobierających rentę socjalną, które są całkowicie niezdolne do pracy i wymagają stałej opieki. Jego wysokość jest obliczana jako różnica między minimalnym wynagrodzeniem a najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Najważniejsze informacje o dodatku dopełniającym

Dodatek dopełniający to nowe świadczenie, które ma na celu wyrównanie dochodu osób pobierających rentę socjalną do poziomu zbliżonego do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to wsparcie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Oto najważniejsze informacje o dodatku dopełniającym:

Dodatek dopełniający przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wysokość dodatku dopełniającego

Od 1 marca 2025 roku kwota dodatku wynosi 2610,72 zł miesięcznie. Kwota ta będzie podlegać corocznej waloryzacji. Wysokość dodatku może zostać obniżona, jeśli osoba będzie pobierać zarówno rentę socjalną, jak i rentę rodzinną.

Prawo do dodatku przysługuje od 1 stycznia 2025 roku. Pierwsze wypłaty będą realizowane w maju 2025 roku z wyrównaniem od stycznia.

Osoby, które na 1 stycznia 2025 roku mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i pobierają rentę socjalną, otrzymają dodatek automatycznie. Pozostałe osoby muszą złożyć wniosek do ZUS.

Wniosek o dodatek dopełniający należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).