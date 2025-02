Renta z tytułu niezdolności do pracy to świadczenie przyznawane osobom, które straciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Może być przyznana osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy. Ile wynosi renta? O ile wzrośnie w 2025 roku? Komu przysługuje świadczenie?