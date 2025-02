Od 1 marca 2025 r. kwota tego świadczenia wyniesie 273 zł miesięcznie (obecnie jest to 258 zł). Co roku podlega ono waloryzacji, co oznacza, że może wzrastać w zależności od wskaźnika określonego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

Świadczenie przysługuje strażakom ochotnikom, którzy:

Przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych .

lub brali . Uczestniczyli w działaniach ratowniczych przynajmniej raz w roku.

Osiągnęli 65 lat (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety).

Co ważne, nie trzeba wykazywać ciągłości służby – liczy się łączna liczba lat aktywnego uczestnictwa.

Jak złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Aby otrzymać świadczenie, strażak OSP musi:

Wypełnić wniosek , którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 lutego 2022 r.

, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 lutego 2022 r. Złożyć dokumenty do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla jednostki OSP, w której pełnił służbę.

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, właściwego dla jednostki OSP, w której pełnił służbę. Poczekać na decyzję – jeśli warunki są spełnione, świadczenie zostanie przyznane.

Kiedy i jak wypłacane jest świadczenie?

Wypłata następuje co miesiąc, do 15. dnia każdego miesiąca. Za realizację świadczenia odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Jeśli wniosek został złożony w terminie 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy i strażak spełniał warunki, świadczenie przysługiwało mu od pierwszego miesiąca obowiązywania przepisów.

Waloryzacja świadczenia – ile wyniesie od 2025 roku?

Każdego roku kwota świadczenia jest waloryzowana. W 2025 roku wzrośnie ona o 15 zł, osiągając poziom 273 zł miesięcznie. Zasady waloryzacji wynikają z ustawyo emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Monitor Polski regularnie publikuje komunikaty prezesa ZUS w tej sprawie.