O której godzinie najlepiej robić pranie?

Sprzęty domowe, takie jak pralka, zmywarka czy płyta indukcyjna, zużywają dużą ilość energii, co wpływa na wysokość rachunków. Aby zmniejszyć koszty, warto korzystać z nich w odpowiednich godzinach, zwłaszcza jeśli mamy taryfę G12. Najniższe stawki za prąd obowiązują:

Nocą: od 22:00 do 6:00

W ciągu dnia: od 13:00 do 15:00

Jeśli chcesz płacić mniej za prąd, unikaj robienia prania w godzinach szczytu.

Kiedy pranie jest najdroższe?

W godzinach 6:00-13:00 oraz 15:00-22:00 (dla taryfy G12). W weekendy, poza nocą z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.

Jeśli masz taryfę G11, cena prądu jest stała przez całą dobę i oszczędzanie na godzinach nie ma znaczenia.

Maksymalna cena prądu – co się zmieniło?

Rząd zdecydował się zamrozić ceny energiielektrycznej dla gospodarstw domowych do 30 września 2025 roku.

Cena prądu dla gospodarstw domowych: 0,6212 zł/kWh brutto

Cena dla instytucji samorządowych i publicznych: 693 zł/MWh do końca marca 2025 r.

do końca marca 2025 r. Cena maksymalna za 1 MWh dla gospodarstw domowych: 500 zł/MWh

Do końca czerwca 2025 roku zawieszona zostaje opłata mocowa.

Taniej za ogrzewanie

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. maksymalna cena ciepła wyniesie 134,97 zł/GJ netto. Alternatywnie: cena nie wzrośnie o więcej niż 52 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Od 1 lipca 2025 r. ceny ciepła wrócą do poziomu ustalonego w taryfach przez dostawców.

Nowe taryfy i opłaty – co się zmieni w 2025 roku?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe stawki opłat dystrybucyjnych dla pięciu największych operatorów (Enea, Energa, PGE, Tauron, Stoen). Średnioroczne koszty dystrybucji dla gospodarstw domowych nie wzrosną.

Zmiany w opłatach za energię elektryczną w 2025 roku: