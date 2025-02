Ryczałt energetyczny to specjalna forma wsparcia finansowego, wypłacana co miesiąc przez ZUS, na pokrycie wydatków na prąd i gaz. Wysokość dodatku podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2025 roku to 312,74 zł. Komu przysługuje dopłata do rachunku za prąd? Jak i gdzie złożyć wniosek o ryczałt energetyczny? Oto szczegóły.