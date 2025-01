Dopłaty do energii elektrycznej są kolejnym elementem programu "Aktywny samorząd" realizowanego przez PFRON, kontynuując tym samym wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

Dopłata do prądu - dla kogo?

Program refundacji kosztów energii elektrycznej jest skierowany do wąskiej grupy odbiorców spełniających szczegółowe kryteria. W szczególności wsparcie obejmuje osoby zależne od urządzeń medycznych zasilanych prądem, takich jak respiratory czy koncentratory tlenu. Ocena uprawnień do świadczenia odbywa się na podstawie szeregu czynników, takich jak:

Korzystanie z urządzeń medycznych : Refundacja dotyczy osób korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem, ośrodka wentylacji domowej.

: Refundacja dotyczy osób korzystających z respiratorów lub koncentratorów tlenu w ramach ośrodka domowego leczenia tlenem, ośrodka wentylacji domowej. Długoterminowa opieka medyczna: Urządzenia muszą być używane w ramach świadczeń opieki długoterminowej.

Dopłata do prądu - kwota

Maksymalna kwota refundacji, jaką można uzyskać na podstawie jednego wniosku, wynosi 600 złotych. Jest to możliwe przy jednoczesnym ubieganiu się o zwrot kosztów za okres sześciu miesięcy, po 100 złotych miesięcznie. Minimalny okres, za który można wnioskować o refundację, to trzy miesiące, co daje łączną kwotę 300 złotych. Należy pamiętać, że każdy wniosek dotyczy konkretnego, nieprzerwanego okresu. Nie istnieje możliwość złożenia kolejnych wniosków obejmujących te same miesiące.

Gdy złożymy wniosek w styczniu 2025 roku, to możemy w nim uwzględnić wydatki, które mieliśmy od lipca do grudnia 2024 roku. Jeśli natomiast złożymy wniosek w marcu 2025 roku, to będziemy mogli rozliczyć koszty, które powstały od września 2024 roku do lutego 2025 roku.

Dopłata do prądu - wniosek

Aby uzyskać refundację, należy przejść przez prosty, zdigitalizowany proces składania wniosków. System Obsługi Wsparcia (SOW), dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl, umożliwia złożenie wniosku w trzech etapach:

Zalogowanie do systemu za pomocą bezpiecznego profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokładne uzupełnienie formularza wniosku, zawierającego dane osobowe wnioskodawcy oraz załączenie niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych kryteriów.

Ostateczne przesłanie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu SOW lub dostarczenie go w formie papierowej do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Okres przyjmowania wniosków obejmuje czas od 2 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Pierwsze wypłaty świadczeń planowane są na drugi kwartał 2025 roku. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (dla dzieci poniżej 16. roku życia wystarczające jest orzeczenie o niepełnosprawności).

Zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność stosowania respiratora lub koncentratora tlenu, wydanego przez lekarza specjalistę.

Wnioski można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola, w szczególności numer PESEL oraz numer konta bankowego, który musi być przypisany do wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego. Dołączenie faktur za energię elektryczną nie jest wymagane.