Dla kogo wpłaty powitalne na rachunkach PPK?

Przewidywana kwota wpłat powitalnych za czwarty kwartał 2024 roku, które trafią na rachunki PPK, to 20,5 miliona złotych. Środki te zostaną przekazane 81,9 tysiącom uczestników programu. Wpłata powitalna to element wsparcia dla osób oszczędzających w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Warunki otrzymania wpłaty powitalnej

Aby uczestnik PPK mógł otrzymać jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim osoba musi mieć status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, a w tym okresie dokonać wpłat podstawowych przez minimum 3 miesiące. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Przekazanie wpłat przez PFR

Po zakończeniu czwartego kwartału 2024 roku, PFR S.A. przekaże informacje o liczbie uprawnionych uczestników do ministra właściwego do spraw pracy. Następnie, w terminie do 30 dni, minister przekaże środki uczestnikom spełniającym warunki do otrzymania wpłaty powitalnej. Pieniądze zostaną ewidencjonowane na rachunku PPK najpóźniej do 14 lutego 2025 roku.

Sprawdzanie stanu środków na rachunku PPK

Uczestnicy PPK mogą na bieżąco sprawdzać stan swoich środków na rachunkach PPK za pośrednictwem serwisów internetowych instytucji finansowych prowadzących te rachunki. Wszystkie informacje o rachunkach PPK dostępne są również w Serwisie MojePPK pod adresem www.rachunek.mojeppk.pl.

Kiedy można spodziewać się wpłaty powitalnej?

Jeśli z jakiegoś powodu uczestnik nie spełni warunków do otrzymania wpłaty powitalnej w lutym 2025 roku, nie musi się martwić. Istnieje możliwość otrzymania wpłaty w kolejnym terminie, który przypada na maj 2025 roku, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych przesłanek.