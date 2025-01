Jednym z programów, który można rozważyć w kwestii oszczędzania, są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jest to rozwiązanie wspierające oszczędzających, które pozwala nie tylko gromadzić środki na przyszłość, ale także korzystać z dodatkowych wpłat od pracodawcy i państwa.

PPK a emerytura. Czy warto oszczędzać z pomocą pracodawcy i państwa?

Każdy sam musi podjąć decyzję, jak chce oszczędzać. Jednak warto wiedzieć, że w PPK na rachunek wpływają nie tylko osobiste wpłaty, ale również środki od pracodawcy. Dzięki temu oszczędzanie staje się bardziej efektywne, a kapitał rośnie szybciej.

Kolejną istotną sprawą jest dopłata od państwa. Każdy uczestnik PPK otrzymuje wsparcie ze strony państwa w formie jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł oraz corocznych dopłat w wysokości 240 zł. To realna pomoc w budowaniu oszczędności.

PPK. Prywatność i bezpieczeństwo środków

Środki zgromadzone w PPK są w pełni prywatną własnością uczestnika, co oznacza, że podlegają dziedziczeniu i nikt poza oszczędzającym nie ma do nich dostępu. Co więcej, program zapewnia dużą elastyczność – w każdej chwili można dokonać zwrotu zgromadzonych środków lub skorzystać z nich w sytuacjach wyjątkowych, takich jak leczenie czy zakup mieszkania. Uczestnicy mają również możliwość dostosowania wysokości wpłat do swoich aktualnych możliwości finansowych – zarówno ich obniżenia, jak i zwiększenia.

Warto także podkreślić, że oszczędności zgromadzone w PPK "podążają" za uczestnikiem – w przypadku zmiany pracy środki można przenieść na nowy rachunek w ramach programu.

Jeśli wcześniej zrezygnowałeś z udziału w PPK, możesz w każdej chwili do niego powrócić, składając wniosek u swojego pracodawcy. Natomiast osoby w wieku 55–70 lat, które nie są automatycznie zapisywane do programu, mają możliwość przystąpienia do PPK, składając wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie rachunku.

Źródło: PPK, PAP, MEDIA