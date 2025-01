Nowe 800 plus dla Ukraińców. Trzaskowski o "fundamentalnej zmianie"

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas spotkania w Puńsku (woj. podlaskie) powiedział, że świadczenie 800 plus wymaga zmian.

— Proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki — powiedział Trzaskowski.

Reklama

Prezydent Warszawy podkreślił, że Polska musi unikać błędów, które wcześniej popełniły niektóre kraje Zachodu, takie jak Niemcy czy Szwecja. Zwrócił uwagę, że w tych państwach przyjazd stał się atrakcyjny głównie ze względu na korzyści socjalne.

Trzaskowski podkreślił, że zdecydowana większość Ukraińców, którzy wyemigrowali z kraju z powodu wojny, obecnie pracuje w Polsce. Zaznaczył, że ich wkład znacząco wspiera rozwój polskiej gospodarki.

Reklama

800 plus tylko dla wybranych. Projekt PiS trafił do Sejmu

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800 plus dla Ukraińców. – Mówimy sprawdzam Rafałowi Trzaskowskiemu – powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

– Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy który ogranicza program 800 plus do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki – zapewnił Błaszczak.

Jego zdaniem pomysł Trzaskowskiego to jedynie zagrywka kampanijna. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość w maju 2024 r. podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej złożyło poprawkę uzależniającą uzyskanie świadczenia 800 plus od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Podkreślił, że politycy KO zagłosowali wtedy przeciw tej poprawce.

Błaszczak podkreślił, że ze względu na pilność projektu, klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu izby niższej, które rozpoczyna się w środę.

Świadczenie 800 plus. Dla kogo przysługuje?

Obecnie świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie przysługuje także rodzicom ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.