Trzy formy wsparcia dla rodziców

W ramach programu przewidziano trzy rodzaje świadczeń " Aktywni rodzice w pracy” – dedykowane rodzicom pracującym. "Aktywnie w żłobku” – wspierające opłaty za instytucje opieki nad dziećmi. :Aktywnie w domu” – skierowane do rodziców pozostających w domu.

Program obejmie około 570 tysięcy dzieci i jest dostępny bez względu na dochód. Rodzice mają możliwość wyboru jednego świadczenia, które najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Szczegóły świadczeń - Do 1900 zł

Świadczenie skierowane jest do rodziców pracujących zawodowo, którzy wychowują dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. Przez dwa lata mogą otrzymywać 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością kwota ta wzrasta do 1900 zł.

"Aktywnie w żłobku”

Zastępuje dotychczasowe dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą otrzymać do 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). Kwota ta nie może jednak przekraczać wysokości rzeczywistej opłaty za opiekę. Ustalono również maksymalny próg opłat dla placówek objętych programem – wynosi on 2200 zł.

"Aktywnie w domu”

Rodzice, którzy nie zdecydują się na korzystanie z innych form wsparcia, mogą otrzymać 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku 12–35 miesięcy. Świadczenie to jest skierowane do osób nieaktywnych zawodowo lub takich, których dzieci nie korzystają z instytucjonalnej opieki.

Harmonogram wypłat

Wypłaty świadczeń realizowane są za miesiąc poprzedni. Dla świadczenia "aktywnie w żłobku” przewidziano termin 20. dnia miesiąca, a dla pozostałych – ostatni dzień roboczy.