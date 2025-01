Od początku 2025 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 366 złotych brutto, z 4300 do 4666 złotych. Oznacza to, że na rękę pracujący Polacy, w tym seniorzy, otrzymają średnio o około 248 złotych więcej. Ten wzrost wynagrodzeń z pewnością wpłynie pozytywnie na budżety domowe, szczególnie tych, którzy łączą pracę zarobkową z emeryturą. Zjawisko zatrudnienia osób starszych jest w Polsce coraz bardziej powszechne – obecnie pracuje już co siódmy senior.

Podwyżka dla emerytów

Spośród ponad 6,3 miliona emerytów w Polsce, aż 854 tysiące łączy pobieranie emerytury z pracą zarobkową. Dla tej licznej grupy seniorów podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia przyniesie wymierne korzyści finansowe. Szczególnie odczują ją osoby zatrudnione na umowach, gdzie wynagrodzenie ustalane jest na poziomie minimalnym.

Od początku 2025 roku obowiązuje nowa, wyższa płaca minimalna w wysokości 4666 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 366 złotych w porównaniu z poprzednim rokiem. Dla pracowników zatrudnionych na podstawie minimalnego wynagrodzenia oznacza to podwyżkę netto o około 249 złotych.

Pracujący emeryci

W ciągu ostatnich pięciu lat, od 2018 do 2023 roku, liczba pracujących emerytów w Polsce odnotowała znaczący wzrost - o 14 proc. Według danych ZUS, w 2018 roku zatrudnionych było 747 tysięcy seniorów, podczas gdy w 2023 roku liczba ta wzrosła do 854 tysięcy. Oznacza to, że co roku przybywało średnio około 21 400 pracujących emerytów.

Kobiety stanowią zdecydowaną większość wśród pracujących emerytów. Aż 57,8 proc. osób, które łączą emeryturę z pracą zarobkową, to kobiety. Średni wiek pracującego emeryta wynosi 67 lat i 3 miesiące. Rosnąca płaca minimalna jest jednym z głównych czynników motywujących seniorów, zwłaszcza kobiety, do kontynuowania aktywności zawodowej.

Wzrost płacy minimalnej

Na przestrzeni minionych 10 lat płaca minimalna rosła nierównomiernie. Zwłaszcza ostatnie kilka lat to okres wzrostów po kilkaset złotych między kolejnymi kwotami minimalnej krajowej: