Michał Lech, agent nieruchomości zaangażowany w sprzedaż apartamentu, w rozmowie z Wyborcza.biz potwierdził, że Musk zarezerwował luksusowy lokal o powierzchni 200 m², oferujący zapierające dech w piersiach widoki na tzw. "warszawski Manhattan" oraz przelatujące nad miastem samoloty.

Czy apartament na 52. piętrze Złotej 44 stanie się nową siedzibą Muska?

Jeśli doniesienia się potwierdzą, Warszawa może stać się nową bazą operacyjną Muska w Europie.

Złota 44, położona w sercu stolicy, oferuje niezwykłe warunki do życia i pracy, co zdecydowanie mogło przyciągnąć miliardera. "Co Wy na to, jeżeli Elon Musk kupi mieszkanie w Złotej 44? Do zobaczenia, Elon. Apartament na 52. piętrze już zarezerwowany dla Ciebie" - napisał na Instagramie Michał Lech, komentując rezerwację Muska.

Elon Musk chce kupić zamek w Europie. Otrzymał propozycję z Polski

Rezerwacja apartamentu w Warszawie to kolejny sygnał, że Elon Musk jest zainteresowany Europą. Po tym, jak pojawiła się informacja, że miliarder szuka zamku na Starym Kontynencie, który mógłby stać się centrum koordynacji jego rozwijających się firm, całkiem niedawno otrzymał inną propozycję z Polski.

Burmistrz jednej z gmin na Górnym Śląsku postanowił skierować list do właściciela platformy X, zapraszając go do inwestycji w zamek zbudowany przez Piastów – chodzi o zamek w Głogówku.

"Choć na razie skupia się na Włoszech, to dziś postanowiliśmy brawurowo zaoferować mu znacznie lepszą lokalizację - Gmina Głogówek. Maile już poszły. Próbować zawsze warto" napisał burmistrz Piotr Bujak na Facebooku.

Na tę chwilę nie ma informacji na temat tego, czy Elon Musk otrzymał list i jaka była jego odpowiedź.

Historia zamku w Głogówku

Zamek w Głogówku został zbudowany przez Piastów opolskich w XIII wieku. W latach 1532-1561 obiekt przejęli Zeidlitzowie, a od 1561 roku stał się własnością Oppersdorffów. Za ich czasów został przekształcony w renesansową siedzibę.

W roku 1945 ostatni z Oppersdorffów opuścił zamek. Po II wojnie światowej w zamku znajdowało się schronisko młodzieżowe, muzeum regionalne, galeria malarstwa i domu kultury. Obecnie obiekt ponownie jest własnością gminy.

Źródło: Wyborcza.biz, Onet, PAP, MEDIA