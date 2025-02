Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że od 1 marca 2025 r. emerytury i renty zostaną zwaloryzowane o 5,5 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o 97,95 zł, osiągając kwotę 1878,91 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie o 73,46 zł, co da 1409,18 zł.