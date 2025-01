Złoty walczy o stabilność. Co dalej z euro i dolarem? [KURSY WALUT]

"EUR-PLN pozostaje w znanym przedziale wahań (4,25-30) i przesunięcie go niżej wymagałoby zapewne zmiany nastawienia Fed bez kontry ze strony NBP. Jak długo taki stan by trwał, nie wiemy, ale rynki mogłyby dość szybko zacząć obstawiać gołębi piwot ze strony Rady" – napisali analitycy Banku Pekao w porannym raporcie. Zwrócili uwagę, że kurs 4,25/EUR stanowi silny poziom wsparcia.

Analitycy Banku Millennium również podkreślają, że kurs złotego pozostaje na poziomie 4,26 za euro. W swojej analizie zaznaczyli, że komunikat Rady Polityki Pieniężnej, który ma zostać opublikowany, raczej nie wpłynie na ruchy na rynku walutowym czy obligacyjnym. "Ryzykiem pozostają jutrzejsze wypowiedzi prezesa NBP.Eurodolar koncentruje się wokół poziomu 1,03 i dane o sprzedaży detalicznej USA nie powinny tego zmienić" – podkreślili w raporcie.

W odniesieniu do rynku długu, analitycy Banku Pekao zauważyli, że pozostaje on pod wpływem czynników globalnych. "Ewentualne istotne dla rynku sygnały pojawią się na jutrzejszej konferencji prasowej prezesa NBP" – zaznaczyli eksperci. Także analitycy PKO BP przewidują, że uwaga krajowych inwestorów skupi się na kończącej się sesji Rady Polityki Pieniężnej. Choć rynek nie spodziewa się zmiany stóp procentowych NBP, to komunikat oraz piątkowa konferencja mogą poprawić nastroje na rynku polskich obligacji.

"W naszej opinii szanse na pogłębienie spadków ich rentowności o 5-10 pb., szczególnie na środku i długim końcu krzywej, w perspektywie końca obecnego tygodnia są asymetrycznie większe" – podsumowali analitycy PKO BP.

KURSY WALUT 16.01.2025

Tabela kursów walutowych oraz rentowności obligacji przedstawia się następująco:

czwartek środa środa 09:34 16:52 9:18 EUR/PLN 4,262 4,256 4,262 USD/PLN 4,142 4,133 4,134 CHF/PLN 4,542 4,531 4,534 EUR/USD 1,029 1,030 1,031 OK0127 b/d 5,17* b/d PS0130 5,73 5,69 5,78 DS1034 6,03 5,99 6,09

