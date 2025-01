Obecny kurs dla gospodarki jest do zaakceptowania. Mieści się w przedziale tego kursu, który gospodarka, przedsiębiorcy, eksportujący, importujący są w stanie zaakceptować. Duża część importerów to są jednocześnie eksporterzy (...) i to się mieści (kurs złotego - PAP) w tym przedziale dopuszczalności - powiedział szef NBP na konferencji.

Dodał, że wysoki kurs polskiej waluty dla NBP i Rady Polityki Pieniężnej jest postrzegany "pozytywnie przez pryzmat tego, że działa antyinflacyjnie".

Silny złoty to problem? Prezes NBP: Firmy martwią się czymś innym

Glapiński przypomniał, że bank centralny prowadzi ankiety wśród przedsiębiorców, w których wskazują oni na bariery rozwoju. W tej chwili wysoki kurs to jest gdzieś (...) na dalekiej pozycji - powiedział. Jak mówił, firmy bardziej martwią się brakiem popytu, stagnacją w gospodarce w Niemczech i wzrostem płac.