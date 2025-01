Wśród dostępnych promocji wyróżnia się oferta "Taniej z Bliskimi", która jest skierowana do podróżujących w grupach od 2 do 6 osób. Warunkiem skorzystania z oferty jest zakup biletu najpóźniej 3 dni przed planowanym przejazdem.

W ramach tej promocji pasażerowie mogą liczyć na 30-procentową zniżkę na bilety TLK oraz IC. Co więcej, oferta ta łączy się z ulgami ustawowymi, co oznacza, że osoby uprawnione do takich zniżek mogą skorzystać z jeszcze większych oszczędności.

Ferie zimowe 2025. PKP Intercity przygotowało liczne zniżki

PKP Intercity oferuje również promocyjne bilety na połączenia ekspresowe EIC i EIP. Dla rodzin podróżujących w grupach od 2 do 5 osób, w których znajduje się dziecko poniżej 16. roku życia, dostępny jest Bilet Rodzinny, zapewniający 30-procentową zniżkę dla całej grupy.

"We wszystkich pociągach w relacjach krajowych można korzystać z Karty Dużej Rodziny, która daje 30-proc. rabat podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających taką kartę" – przypomniał przewoźnik. Ponadto, osoby powyżej 60. roku życia mogą skorzystać z Biletu Seniora, który gwarantuje 30-procentową zniżkę na przejazdy w komunikacji krajowej.

Z kolei dzieci do 4. roku życia podróżują z PKP Intercity za darmo, o ile korzystają z wagonów 2. klasy, a dla starszych dzieci i młodzieży szkolnej dostępna jest ustawowa ulga w wysokości 37 proc. na podstawie legitymacji szkolnej. Studenci mogą z kolei liczyć na ulgę ustawową w wysokości 51 proc. na wszystkie krajowe połączenia kolejowe.

Warto także zaznaczyć, że w okresie ferii zimowych, szczególnie w weekendy, na największych dworcach w Polsce będą dostępni informatorzy mobilni, którzy pomogą pasażerom w planowaniu podróży, wskazując odpowiednie przesiadki czy perony.

Ferie zimowe 2025. Terminy

Ferie zimowe 2025 odbędą się w czterech różnych terminach, zależnych od województwa.

Od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mieć ferie od 27 stycznia do 9 lutego.

Od 3 lutego do 16 lutego - uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Ferie dla uczniów z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego potrwają od 17 lutego do 2 marca.

Źródło: PKP Intercity, PAP, MEDIA