Ile dostaniesz z ZUS? Przerażające prognozy dla dzisiejszych czterdziestolatków

Aż 87 proc. osób w wieku około 40 lat miało przerwy w opłacaniu składek emerytalnych do ZUS – wynika z badań zleconych przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Pomimo to, niemal 60 proc. ankietowanych zdaje sobie sprawę, że może to wpłynąć na wysokość ich przyszłych emerytur.