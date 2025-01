Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dotację mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Ważnym wymogiem jest, aby wnioskodawcy mieli swoją siedzibę na terenach gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, liczących do 30 tys. mieszkańców.

Jakie warunki muszą spełniać obozy?

Obozy powinny być niekomercyjne i organizowane wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych. Muszą odbywać się na terenie Polski w terminach ferii zimowych ogłoszonych przez MEN na 2025 rok. Zajęcia powinny trwać pięć dni roboczych, po minimum pięć godzin dziennie, z zapewnieniem jednej godziny aktywności fizycznej oraz jednej godziny zajęć manualno-artystycznych każdego dnia. Organizatorzy muszą również zadbać o co najmniej jeden ciepły posiłek dziennie dla uczestników.

Warianty dofinansowania

Konkurs oferuje dwa warianty dofinansowania. Wariant podstawowy – dotacja do 10 tys. zł obejmuje wyżywienie uczestników, wynagrodzenia kadry, materiały i żywność do prowadzenia zajęć, ubezpieczenia NNW i OC, a także drobne nagrody w konkursach. Wariant rozszerzony – dotacja do 17 tys. zł dodatkowo obejmuje wycieczki i atrakcje, takie jak wyjścia na basen, lodowisko, do kina, muzeum czy warsztaty zewnętrzne.

Koszty wynagrodzenia kadry nie mogą przekroczyć 10 proc. przyznanej dotacji, a wkład własny nie jest wymagany.

Harmonogram składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie Fundacji LOTTO, w następujących terminach:

2–11 stycznia 2025 r. – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

9–18 stycznia 2025 r. – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie;

16–25 stycznia 2025 r. – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

30 stycznia–8 lutego 2025 r. – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Ważne wytyczne organizacyjne

Organizatorzy obozów muszą zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz złożyć stosowne oświadczenia dotyczące kwalifikacji i ochrony dzieci. Każdy organizator może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego obozu.