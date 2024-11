Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) rozpoczęło nabory, które oferują wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury. Do podziału jest łącznie 267,2 miliona złotych, a wnioski można składać do 16 grudnia 2024 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów MKiDN.

Nabory obejmują szeroki zakres działalności kulturalnej – od modernizacji i rozbudowy infrastruktury, przez wsparcie wydarzeń kulturalnych, aż po programy edukacyjne i badawcze.

Kluczowe programy i ich cele

Wśród dostępnych programów znajduje się wiele opcji, skierowanych do różnych rodzajów instytucji kulturalnych. Oto kilka z nich:

Infrastruktura domów kultury - Limit: 22,2 mln zł

Program ten skierowany jest do domów kultury, ośrodków i centrów kultury oraz bibliotek, które chcą zmodernizować lub rozbudować swoją infrastrukturę. Dotacja może pokryć koszty remontów, adaptacji przestrzeni oraz inwestycji w nowe technologie, by poprawić dostępność kultury dla mieszkańców.

Edukacja kulturalna - Limit: 20,9 mln zł

Celem programu jest wspieranie działań z zakresu edukacji kulturalnej i twórczości amatorskiej. W ramach tej dotacji, samorządowe instytucje kultury mogą organizować warsztaty, kursy, a także programy mające na celu rozwój kapitału społecznego przez kulturę.

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - Limit: 9,1 mln zł

Program ten wspiera organizację profesjonalnych wydarzeń artystycznych skierowanych do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Może to obejmować spektakle teatralne, koncerty, wystawy czy warsztaty, które mają na celu rozwój kulturalny najmłodszych.

Film - Limit: 5,5 mln zł

Program jest przeznaczony dla projektów promujących kinematografię, w tym organizację festiwali filmowych, wystaw oraz produkcję filmów edukacyjnych i dokumentalnych, mających na celu popularyzację wartościowej kinematografii.

Kultura Dostępna - Limit: 11,3 mln zł

Celem tego programu jest zapewnienie szerokiego dostępu do kultury poprzez organizację wydarzeń, które integrują różne grupy społeczne. Dotacje mogą wspierać działania sprzyjające włączeniu kultury w życie lokalnych społeczności, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.

Możliwości dla samorządów

Nabory dotacji to okazja dla samorządów, które chcą zainwestować w rozwój lokalnej infrastruktury kulturalnej, wspierać lokalne talenty czy organizować wydarzenia o zasięgu regionalnym lub krajowym. Wnioski można składać do 16 grudnia 2024 roku, a instytucje, które zdecydują się na wcześniejsze złożenie aplikacji (do 2 grudnia), otrzymają możliwość poprawienia ewentualnych błędów w dokumentacji.

Wnioski i ważne terminy

Wnioskodawcy, którzy zdecydują się na aplikowanie o dofinansowanie, powinni pamiętać, że limit dla wielu programów obejmuje również wnioski, które uzyskały dofinansowanie w latach poprzednich w trybie wieloletnim (2023–2024). Dodatkowo, każda instytucja może złożyć maksymalnie określoną liczbę wniosków w danym programie.